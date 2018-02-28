четверг, 1 марта 2018 г.
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Дерматолог: зимой крем не замерзает на коже — это миф

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Крем для лица. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Вчера в Эстонии был особо морозный день — днем до -19, ночью и вовсе до -26. Спасает только теплая одежда и отапливаемые помещения. Основной удар на себя берет лицо — на морозе оно остается без утепления, в помещениях на кожу негативно влияет сухой воздух.

По словам дерматолога-эстетиста из Vitaclinica Эллы Туз, зимой кожа требует особого ухода: обязательно утром наносить питательный крем, вечером увлажняющий. Кроме того, есть специальные зимние кремы, а еще никто не отменял защиту от солнца.

Есть и распространенные мифы о зимнем уходе: якобы крем на водной основе будет замерзать на коже. По словам дерматолога, это вовсе не так, потому что крем, попадая на кожу, нагревается до температуры тела.

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