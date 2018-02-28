Дерматолог: зимой крем не замерзает на коже — это миф

Вчера в Эстонии был особо морозный день — днем до -19, ночью и вовсе до -26. Спасает только теплая одежда и отапливаемые помещения. Основной удар на себя берет лицо — на морозе оно остается без утепления, в помещениях на кожу негативно влияет сухой воздух.