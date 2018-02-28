Диетологи определили семь лучших продуктов для полезного завтрака

Если работник занят физическим трудом, ему нужно обязательно есть белковую пищу утром. В том случае, если человек работает в офисе и привлечен к умственному труду, необходимо сделать упор на большом количестве углеводов. Пища, съеденная до обеда, полностью усваивается, чего нельзя сказать о вечерних трапезах. Эксперты назвали семь продуктов, которые необходимо употреблять на завтрак, пишет Medikforum.ru.

Первым в топ-чемь указаны яйца птиц, они идеальны для завтрака, организм получает витамин А, железо и белок. Каши из различных круп нисколько не вредят фигуре, наоборот, их относят к легкой пище. Они насыщены микроэлементами, кислотами и углеводами. Завтрак с овсянкой с сухофруктами является самым лучшим вариантом, также как и рисовая или гречневая каша с молоком. В списке находится и ржаной хлеб, специалисты не советуют отказываться от него. Злаки насыщены микроэлементами, витаминами и углеводами.