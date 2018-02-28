Впервые в этом столетии темнокожая модель открыла модный показ

«Быть первой моделью на показе ведущего дома моды — большая честь для меня. Весь мир, и особенно темнокожие женщины, увидят, что наша красота тоже достойна признания», — сказала Яи. Модель также призналась, что сильно нервничала перед показом, но, как только вышла на подиум, волнение исчезло, передает Lenta.ru .

Широкую известность модель получила в 2017 году после того, как фотограф с псевдонимом TheSUNK сфотографировал ее на студенческой вечеринке и опубликовал снимок в Instagram. Фотография набрала более 20 тысяч лайков. После этого договор с ней заключили несколько модельных агентств, а Prada пригласила открыть свое дефиле.