Скандинавская картофельная лепешка
28 февраля 2018 г., 17:32
В скандинавских странах любят простую, незамысловатую еду. Такая лепешка отлично утолит голод, и для приготовления блюда нет необходимости владеть кулинарным мастерством.
Ингредиенты
Картофель 800 г
Яйца 2 шт.
Мука пшеничная 150 г
Соль 1/2 ч.л.
Растительное масло
Перец по вкусу
Рецепт скандинавской картофельной лепешки
Приготовление
Очистить и сварить картофель. Размять картофель до состояния пюре, без комков. Добавить к пюре: соль, перец, яйца и муку, пишет Ivona.bigmir.net.
Замесить картофельное тесто, раскатать в лепешку толщиной 3-4 см. Вырезать с помощью блюдца или маленькой тарелки круги. Проткнуть тесто вилкой в нескольких местах. Выложить противень пергаментной бумагой, положить лепешки. Выпекать 20 минут при температуре 200С.