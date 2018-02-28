четверг, 1 марта 2018 г.
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Скандинавская картофельная лепешка

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тесто

ФОТО: Scanpix

В скандинавских странах любят простую, незамысловатую еду. Такая лепешка отлично утолит голод, и для приготовления блюда нет необходимости владеть кулинарным мастерством.

Ингредиенты

Картофель 800 г

Яйца 2 шт.

Мука пшеничная 150 г

Соль 1/2 ч.л.

Растительное масло

Перец по вкусу

Рецепт скандинавской картофельной лепешки

Приготовление

Очистить и сварить картофель. Размять картофель до состояния пюре, без комков. Добавить к пюре: соль, перец, яйца и муку, пишет Ivona.bigmir.net.

Замесить картофельное тесто, раскатать в лепешку толщиной 3-4 см. Вырезать с помощью блюдца или маленькой тарелки круги. Проткнуть тесто вилкой в нескольких местах. Выложить противень пергаментной бумагой, положить лепешки. Выпекать 20 минут при температуре 200С.

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