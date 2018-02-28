Письмо читательницы: как принять ребенка нежеланного пола?

37-летняя Кристина пишет на портале «Клео» о том, что она не рада появлению на свет дочери. Что же ей посоветуете вы?
«Вторая беременность, срок 21 неделя, с состоянием здоровья плода полный порядок. Вчера узнала пол ребенка – девочка, ошибка исключена. Я в полном шоке и прострации, настраивалась и гордилась я именно перспективой рождения второго сына.
Первый ребенок – сын, 2, 5 года. Моя гордость и радость. В браке 3,5 года. Муж купил двухкомнатную квартиру, сейчас ее обустраивает. Рад этой беременности больше меня. До этого у меня на сроке 5-6 недель был выкидыш. В душе у меня полная черная буря и злоба, самое главное, я не могу понять духовного смысла рождения именно девочки – все разговоры о бантиках и платьях всегда вызывали раздражение... Как принять не рожденноого ребенка нежеланного пола?»