четверг, 1 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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  • Письмо читательницы: как принять ребенка нежеланного пола?

Письмо читательницы: как принять ребенка нежеланного пола?

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

37-летняя Кристина пишет на портале «Клео» о том, что она не рада появлению на свет дочери. Что же ей посоветуете вы?

«Вторая беременность, срок 21 неделя, с состоянием здоровья плода полный порядок. Вчера узнала пол ребенка – девочка, ошибка исключена. Я в полном шоке и прострации, настраивалась и гордилась я именно перспективой рождения второго сына.

Первый ребенок – сын, 2, 5 года. Моя гордость и радость. В браке 3,5 года. Муж купил двухкомнатную квартиру, сейчас ее обустраивает. Рад этой беременности больше меня. До этого у меня на сроке 5-6 недель был выкидыш. В душе у меня полная черная буря и злоба, самое главное, я не могу понять духовного смысла рождения именно девочки – все разговоры о бантиках и платьях всегда вызывали раздражение... Как принять не рожденноого ребенка нежеланного пола?»

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