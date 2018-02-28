Фото кормящей матери в рекламе одежды восхитило Сеть

Фото моментально разлетелось по соцсетям. В комментариях к снимку пользователи Сети выражали поддержку модели и благодарили ее «за вклад в борьбу с негативным отношением к матерям, кормящим детей в общественных местах», пишет Deti.mail.ru.

Интересно, что изначально марка не планировала делать снимок процесса грудного вскармливания. Для лукбука фотограф собирался отснять мать и сына отдельно. Но в какой-то момент Адаоре потребовалось сделать перерыв в работе, чтобы покормить мальчика, и это вдохновило автора съемки на небольшой эксперимент. В результате фото стало ключевым для рекламной кампании, пишет Daily Mail.

Акубило также рассказала, что и сама сталкивалась с негативным отношением и порицанием со стороны окружающих, когда решала покормить сына грудью в общественном месте. «Раньше я даже чувствовала, что делаю что-то неправильно», — призналась она.

Модель добавила, что кормящим и работающим матерям постоянно приходится «поневоле бросать вызов обществу», потому что у них нет возможности или времени сцеживать грудное молоко. «Подобные истории душераздирающие, потому что матери хотят обеспечить питательные и оздоровительные преимущества для своих детей, а также хотят иметь возможность связываться со своими детьми этим уникальным способом, но их осуждают за это», — отметила она.

Акубило уточнила, что на самом деле матери в США имеют право кормить детей грудью на рабочем месте, и это установлено на законодательном уровне.