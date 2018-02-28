четверг, 1 марта 2018 г.
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Кейт Миддлтон показала заметно округлившийся живот

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Кейт Миддлтон

ФОТО: James Whatling/James Whatling / MEGA

36-летняя Кейт Миддлтон, по сообщению Кенсингтонского дворца, 27 февраля стала патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов и фонда Nursing Now. Герцогиня Кембриджская не стала медлить и в тот же день отправилась посетить эти благотворительные организации.

Для очередного выхода в свет Миддлтон, которая находится на последних месяцах беременности, выбрала светло-синее пальто Jenny Pachkam и платье из легкой ткани, которое подчеркнуло ее заметно подросший живот. Кейт не прятала фигуру от фотографов и позволила им сделать несколько ярких снимков, передает Deti.mail.ru.

Кейт Миддлтон

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

В Королевском колледже акушерства и гинекологии герцогиня Кембриджская обсудила с сотрудниками программы здравоохранения, призванные снизить смертность матерей и новорожденных. А в больнице Святого Томаса Миддлтон показала программу «Уход медицинской сестры», пишет Metro.

Кейт Миддлтон

ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images

Напомним, о беременности Миддлтон стало известно осенью 2017. Пополнение в семье Уильяма и Кейт произойдет весной 2018 года. У пары уже есть двое детей — четырехлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта. К слову, недавно в СМИ также появились слухи, что у Миддлтон родится двойня.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images

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