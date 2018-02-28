Галерея: стиль 90-х от Versace
28 февраля 2018 г., 19:19
На Неделе моды в Милане прошел еще один показ, который ждали многие, — фэшн-шоу Versace. Донателла Версаче показала осенне-зимнюю коллекцию своего бренда и вывела на подиум сразу нескольких звезд: Наталью Водянову, Кайю Гербер, Джиджи Хадид, Ракель Циммерман и не только.
В юбилейный для модного дома год (прошло 40 лет со дня его основания) каждый показ в определенной степени отдает дань семейному наследию и знаковым этапам в истории бренда. Коллекция Versace осень-зима 2018/19, как и прошлая, вдохновлена 1990-ми. Золото, яркая палитра с конфликтующими цветами, фанатские шарфы, джинсы, платья-бандо, платки, клетка — на все это сделал ставку креативный директор, пишет Сплетник.