Кожаные пальто и ботфорты: новая коллекция от Roberto Cavalli

Сурридж, пришедший на смену Питеру Дундасу, представил мужскую и женскую линии. Пол вывел на подиум моделей в летных куртках, кожаных рубашках и пальто, полупрозрачных платьях... В палитре обеих линий доминировали черный, оттенки коричневого, бирюза, благородный фиолетовый, в том числе и с эффектом омбре. Многоцветный леопардовый принт, которым славится Roberto Cavalli, вписался в общую картину коллекции, пишет Сплетник.

На этот раз в качестве музы дизайнер выбрал героиню Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт" и попытался изучить отношения мужчины и женщины.

«Мне нравится образ соблазнительницы», – сказал Сурридж журналистам за несколько минут до начала шоу.