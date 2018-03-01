В чем особенность китайской косметики

Китайские лекари считали, что в организме должны протекать энергетические потоки, а болезнь возникает, когда им что-то препятствует, пишет Medikforum.ru.

Аналогичный подход существовал и к внешним проявлениям старения. Если в западном мире основное внимание направлено на борьбу с внешними признаками старения – морщинами, то целью китайской традиционной медицины является излечение всего организма и устранение причин, вызывающих появление морщинок.

По мнению китайских врачей, все внимание необходимо сосредоточить на внутренних органах, которые обеспечивают приток крови к лицу, а также равномерное движение во всем организме энергии и жидкости. В своей практике они широко использовали натуральные средства. Из этих же принципов исходит и китайская косметика, которая все чаще появляется на российском рынке.

Женьшеню, например, недаром приписывают просто чудодейственные свойства, это действительно универсальное средство от всех кожных проблем. В женьшене, как удалось выяснить сайту МедикФорум, содержатся мощные соединения, способные снижать усталость и снимать стресс.

Особые свойства приписывались и жемчугу. Так, жемчужная пудра помогала китайским императрицам бороться с морщинами. Научные исследования показали, что в ней содержатся аминокислоты и другие элементы, способствующие омоложению кожи.

Современная китайская косметика использует уникальные свойства женьшеня, жемчуга и ряда других целебных растений, минералов и пр., еще раз доказывает, что дошедшая из глубины веков мудрость и сегодня способна творить чудеса.

Для борьбы с морщинами в китайской косметике используются также древесные грибы вида тремела, обладающие исключительно эффективным омолаживающим действием.