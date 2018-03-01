Стилист Кристина Лиш приглашает на семинар «10 трендов сезона весна – лето 2018 и как их адаптировать под себя»

Семинар стилиста Кристины Лиш «10 трендов сезона весна – лето 2018 и как их адаптировать под себя» состоится 11 марта в 11 часов в Navy Studio Ilu- ja koolituskeskus, по адресу Нарвское шоссе, 5.
Не секрет, что модно можно выглядеть в любом возрасте и с любой фигурой! На подиумах и в модных журналах, рассматривая образы, вы наверняка задумывались, как в реальности это можно носить, подойдет ли этот тренд для меня и как быстро он выйдет из моды?
На этом семинаре:
Кристина Лиш познакомит вас с наступающими трендами весна- лето 2018 и, что самое главное, - покажет и расскажет, как ыы сможете применить понравившийся тренд для себя, учитывая свои индивидуальные особенности!
Как адаптировать тренды под свою фигуру и стиль!
Она покажет вам, как идти в ногу со временем, добавляя образу лишь маленькие детали и при этом без больших затрат!
После семинара вы будете осведомлены о новейших трендах этой весны и сможете умело ими воспользоваться: стать более стильными, красивыми, притягивать внимания противоположного пола и получать комплименты не только от мужчин !
Информация о спикере:
- Окончила МГУ Культуры и Искусства Art&Imago по профессии стилист-имиджмейкер
- Прошла обучение в бизнес - школе Стилистов Анны Арсеньевой «Стилист№1»
- Имеет трехлетний опыт работы с клиентами
- Провела более 1000 консультаций по цветотипу, анализу фигуры и стилю
- Является организатором проектов по преображению женщин для телевиденья и журналов
- Провела более 30 лекций о моде, стиле и о рациональном гардеробе
Стоимость семинара: 10 евро (символическая цена в честь 8 Марта ) . Для участниц проекта FitModel Project Estonia – бесплатно!
Регистрация: 5091373 koolitus@navystudio.ee Оплата на месте!
Дополнительная информация по тел. 58434777, Кристина Лиш, или на сайте: http://www.kristiana.lish.tilda.ws/.