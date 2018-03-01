Лучшее средства по уходу за губами – медовый бальзам

Большинство полагают, что при уходе за губами достаточно нанесения бальзама, либо помады, однако, это утверждение далеко от истины. Как известно, в случаях недостаточного ухода, кожа губ ставится сухой, покрывается преждевременными морщинками, теряет объем, пишет Medikforum.ru.

Лучшим средством по уходу за кожей губ признан питательный бальзам, который возможно приготовить в домашних условиях. Именно таким бальзамам отдается предпочтение, поскольку они не содержат столь вредных консервантов и парабенов.

Например, медовый бальзам. Для его изготовления потребуется три грамма меда, пять грамм кокосового масла, десять грамм воска, три-четыре капли витамина Е, десять грамм масла Ши. Все масла растапливаем на водяной бане, после чего добавляем мед и витамин Е.

Потрясающим ароматом шоколада и несомненной пользой обладает шоколадный бальзам. Для приготовления потребуется: какао масла и порошок какао в размере кофейной ложки, кофейная ложна пчелиного воска, по кофейной ложке масла миндаля и масла ши. Пчелиный воск и масло какао следует растопить на водяной бане, после чего последует добавление масел ши, миндаля, а затем и какао порошка.

Такие самодельные бальзамы надолго сохранят красоту Ваших губ, кроме того, бальзамы, при их упаковке в красивую баночку, могут послужить отличными подарками подругам.

Косметологи советуют избегать использования стойких декоративных помад, считая их вредными для кожи губ, поскольку они сильно закупоривают поры.

Для смягчения губ используют растительные масла, огуречный сок, мед.

Для увлажнения кожи губ изнутри рекомендуют выпивать от полутора до двух с половиной литров воды в сутки.