Что мешает влюбиться надолго и всерьез: пять причин

В женском одиночестве всегда таится сложный букет из страхов и переживаний. Этим невидимым букетом, как веником, одиночки отгоняют потенциальных спутников. На какой почве растут «неправильные цветочки» и как именно они мешают строить отношения — разбирается психолог-публицист Елена Лосева.
«Невзрачная ромашка»: ты не веришь, что тебя можно полюбить
Зачем тешить себя надеждой, что очередная симпатия перерастет во что-то большее? Девушки с такой установкой заранее обесценивают зарождающиеся отношения. Убеждают себя в том, что роман — легкий, не всерьез, смеха ради. Сходив на пару свиданий, сами и рушат мосты: чтобы мужчина не успел разочароваться и уйти. Казалось бы, с чего ему разочаровываться, да? Но вот.
Так бывает, если девочку в детстве больше воспитывали, чем любили. Позиция: «Любовь нужно заслужить» — в подсознание засаживается крепко. А вот с самооценкой возникают проблемы. Конечно, взрослые не желали плохого, и все же у них, в итоге, получилось: мир наполняют воспитанные, умные девушки. Хорошие, но не любимые. Прежде всего, самими собой, пишет Lady.mail.ru.
Но в настоящем у нас есть коллеги и подруги, которые признают, что мы — классные, самодостаточные и действительно недурно воспитаны. Это постепенно отогревает сердце. Но стоит мужчине пригласить тебя в кафе и... держи «ромашку». С ней определенно нужно что-то решить.
«Прекрасный нарцисс»: мужчина кажется недостижимым идеалом
Нарцисс — символ односторонней любви. Именно его взращивают в душе некоторые одиночки, выбирая для обожания тех, с кем заведомо нельзя создать пару.
Например, идеализируя в мечтах мужа подруги, зная, что «отбивать» не станут никогда. Или показательно вздыхая по популярному артисту, спортсмену, политику. Можно просто придумать некий образ «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил», и сравнивать с ним настоящих мужчин.
«Мужчины нынче не те», — этот механизм защиты ограждает самолюбие от возможных ударов из внешнего мира. А заодно и от реальных отношений. Зато в голове вовсю развивается роман, и это очень удобно: в нем ты такая, какой хочешь быть, твой придуманный мужчина — идеален.
Поскольку чувства к фантому мало чем отличаются от реальных переживаний, пока в центре букета — непревзойденный нарцисс, женщина несвободна. И нужно как-то разорвать этот «идеальный, фантастический союз». Ведь двоемужество у нас действительно запрещено.
«Нежная орхидея»: когда всем движет страх неудачи
Жить с мужчиной — это слишком серьезно, очень ответственно. Особенно, если опыта в любви мало, и он был неудачным. Отвергли, или не решилась признаться. Юношеские романы, если и случались, то по глупости. «Я просто не готова к отношениям», — говорит женщина, но корни «орхидеи» сидят глубже.
Привычки одиночки: чего стоит избегать, если хочешь найти пару
Страх неудачи в любви парализует в целом успешную, взрослую леди, если кто-то когда-то убедил ее в собственной несостоятельности. Очень может быть, что ситуации, требующие выбора и поддержки, в ее детстве сопровождались словами: «Подумай!», «Взвесь!», «А может, не надо?»
И если что-то шло не так, растерявшуюся девочку добивали коронным: «А я предупреждала!» Но теперь-то понятно, что никто, ни один человек не имеет права самоутверждаться на наших ошибках! А «ничего не получится» только в одном случае — если не пробовать.
Возьмем, к примеру, орхидею. Привередливый цветок. И тем не менее миллионы людей выращивают одну, другую, а то и десяток за жизнь, увлекаясь процессом. Некоторые даже не подозревают, что это трудно, или они делают что-то не так. Им об этом никто и не сказал.
«Драгоценный лотос»: когда страшно выйти из зоны комфорта
Кажется, рано думать о семье, если жизнь толком не устроена: нужно получить образование, выйти на работу. Но чем больше достигнуто, тем почему-то сложнее найти партнера. Особенно, если в одиночку хорошо получается держаться на плаву: есть планы на профессиональное развитие, отпуск, курс оздоровления — много всего. Женщина вроде и не против завести постоянного мужчину. Но, пожалуйста, без изменений в ее уже устроенной жизни.
Созданная большим трудом зона комфорта оберегается, как цветок лотоса: восхищаться им на глади пруда можно, но трогать — нельзя. Романы получаются недолгими — мужчине просто надоедает топтаться на берегу, не видя перспективы. Женщина снова остается при своем, так и не решившись расширить горизонты и получить опыт полноценных отношений.
В памяти таких самостоятельных одиночек, отягощая ситуацию, нередко держатся примеры неудачных союзов друзей или, того хуже, собственных родителей. Но они — не ты. Ты смогла вырастить вон какой лотос! Осталось разобраться, что делать, чтобы он помогал жить, а не мешал.
«Неприступная роза»: если есть проблемы с доверием
Кажется, что некоторые женщины — особенные недотроги. Не подпускают к себе мужчин на расстояние вытянутой руки. Попробуй дотронуться — и почувствуешь неловкость, неуместность даже невинного прикосновения. Надо же, так мило флиртовала, и зачем? Еще и смотрит с мольбой: можно же как-нибудь без всего вот этого, раз намечается светлое искреннее чувство?
Такое поведение может быть как следствием травмирующих отношений, так и «приветом» из родительского дома. Если в семье растущему человеку не хватало ласки, объятий, поцелуев — то есть повседневного физического контакта, он не совсем представляет, как все это применять во взрослой жизни. У него большие проблемы с доверием к миру, а это всегда проявляется в физических зажимах. Особенно, если этот человек — девушка.
Она, конечно, может научиться быть внешне легкой и веселой, привлекать внимание. Но только тот, кто пытался до нее дотронуться, может рассказать, как колюч розовый куст. Сама она и не скажет: разговоры о близости между мужчиной и женщиной табуированы, может, даже больше, чем сами прикосновения. Шипы розы направлены и вовнутрь.