Что мешает влюбиться надолго и всерьез: пять причин

«Невзрачная ромашка»: ты не веришь, что тебя можно полюбить

Зачем тешить себя надеждой, что очередная симпатия перерастет во что-то большее? Девушки с такой установкой заранее обесценивают зарождающиеся отношения. Убеждают себя в том, что роман — легкий, не всерьез, смеха ради. Сходив на пару свиданий, сами и рушат мосты: чтобы мужчина не успел разочароваться и уйти. Казалось бы, с чего ему разочаровываться, да? Но вот.

Так бывает, если девочку в детстве больше воспитывали, чем любили. Позиция: «Любовь нужно заслужить» — в подсознание засаживается крепко. А вот с самооценкой возникают проблемы. Конечно, взрослые не желали плохого, и все же у них, в итоге, получилось: мир наполняют воспитанные, умные девушки. Хорошие, но не любимые. Прежде всего, самими собой, пишет Lady.mail.ru.

Но в настоящем у нас есть коллеги и подруги, которые признают, что мы — классные, самодостаточные и действительно недурно воспитаны. Это постепенно отогревает сердце. Но стоит мужчине пригласить тебя в кафе и... держи «ромашку». С ней определенно нужно что-то решить.

«Прекрасный нарцисс»: мужчина кажется недостижимым идеалом

Нарцисс — символ односторонней любви. Именно его взращивают в душе некоторые одиночки, выбирая для обожания тех, с кем заведомо нельзя создать пару.

Например, идеализируя в мечтах мужа подруги, зная, что «отбивать» не станут никогда. Или показательно вздыхая по популярному артисту, спортсмену, политику. Можно просто придумать некий образ «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил», и сравнивать с ним настоящих мужчин.

«Мужчины нынче не те», — этот механизм защиты ограждает самолюбие от возможных ударов из внешнего мира. А заодно и от реальных отношений. Зато в голове вовсю развивается роман, и это очень удобно: в нем ты такая, какой хочешь быть, твой придуманный мужчина — идеален.

Поскольку чувства к фантому мало чем отличаются от реальных переживаний, пока в центре букета — непревзойденный нарцисс, женщина несвободна. И нужно как-то разорвать этот «идеальный, фантастический союз». Ведь двоемужество у нас действительно запрещено.

«Нежная орхидея»: когда всем движет страх неудачи

Жить с мужчиной — это слишком серьезно, очень ответственно. Особенно, если опыта в любви мало, и он был неудачным. Отвергли, или не решилась признаться. Юношеские романы, если и случались, то по глупости. «Я просто не готова к отношениям», — говорит женщина, но корни «орхидеи» сидят глубже.

Привычки одиночки: чего стоит избегать, если хочешь найти пару

Страх неудачи в любви парализует в целом успешную, взрослую леди, если кто-то когда-то убедил ее в собственной несостоятельности. Очень может быть, что ситуации, требующие выбора и поддержки, в ее детстве сопровождались словами: «Подумай!», «Взвесь!», «А может, не надо?»