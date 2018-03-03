Родителей предупредили о нестандартных симптомах менингита у младенцев

Британский Фонд исследований менингита спонсировал новое исследование, призванное установить, какие особенности протекания болезни существуют у наиболее уязвимой перед лицом инфекции возрастной группы – младенцев в первые 90 дней жизни. Именно у детей младше трехмесячного возраста бактериальный менингит часто приводит к летальному исходу, поэтому ранняя диагностика инфекции невероятно важна, пишет Deti.mail.ru.

Группа ученых из нескольких научных центров Великобритании и Ирландии, статья которых опубликована в журнале The Pediatric Infectious Disease, проанализировала данные о 263 случаях бактериального менингита у детей младше трех месяцев. В результате оказалось, что классические симптомы, которые принято считать основными при диагностике заболевания и на которые обычно ориентируются врачи, у таких маленьких детей могут просто отсутствовать.

Так, высокая температура тела (выше 38 градусов по Цельсию) наблюдалась лишь у 54%, судороги – у 28%, вздутие родничка – у 22%, кома – у 6%, а ригидность (напряженность) мышц шеи и затылка – всего у 3% младенцев. При этом чем младше ребенок, тем меньше вероятность, что инфекция будет сопровождаться у него повышенной температурой. В то же время примерно у половины детей с нормальной температурой присутствовали другие симптомы менингита. А у остальных их не было вообще.

Именно поэтому диагностика бактериального менингита у младенцев в первые три месяца жизни так сложна – чаще всего вначале эта угрожающая жизни болезнь проявляется у них в отказе от груди или бутылочки, повышенной капризности и сонливости, то есть ничем не отличается от других, не столь опасных инфекционных заболеваний. Родителям необходимо иметь в виду эти особенности и при малейшем подозрении на инфекцию обращаться к врачу.