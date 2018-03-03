Родителей предупредили о нестандартных симптомах менингита у младенцев

У детей в возрасте младше трех месяцев признаки этого грозного заболевания, которые принято считать основными при диагностике, могут просто отсутствовать.
Британский Фонд исследований менингита спонсировал новое исследование, призванное установить, какие особенности протекания болезни существуют у наиболее уязвимой перед лицом инфекции возрастной группы – младенцев в первые 90 дней жизни. Именно у детей младше трехмесячного возраста бактериальный менингит часто приводит к летальному исходу, поэтому ранняя диагностика инфекции невероятно важна, пишет Deti.mail.ru.
Группа ученых из нескольких научных центров Великобритании и Ирландии, статья которых опубликована в журнале The Pediatric Infectious Disease, проанализировала данные о 263 случаях бактериального менингита у детей младше трех месяцев. В результате оказалось, что классические симптомы, которые принято считать основными при диагностике заболевания и на которые обычно ориентируются врачи, у таких маленьких детей могут просто отсутствовать.
Так, высокая температура тела (выше 38 градусов по Цельсию) наблюдалась лишь у 54%, судороги – у 28%, вздутие родничка – у 22%, кома – у 6%, а ригидность (напряженность) мышц шеи и затылка – всего у 3% младенцев. При этом чем младше ребенок, тем меньше вероятность, что инфекция будет сопровождаться у него повышенной температурой. В то же время примерно у половины детей с нормальной температурой присутствовали другие симптомы менингита. А у остальных их не было вообще.
Именно поэтому диагностика бактериального менингита у младенцев в первые три месяца жизни так сложна – чаще всего вначале эта угрожающая жизни болезнь проявляется у них в отказе от груди или бутылочки, повышенной капризности и сонливости, то есть ничем не отличается от других, не столь опасных инфекционных заболеваний. Родителям необходимо иметь в виду эти особенности и при малейшем подозрении на инфекцию обращаться к врачу.
Как указывается на сайте Meningitis Now, чаще всего инфекция начинается с мелкой красной сыпи, которая быстро распространяется по телу и образует красные пятна (этот симптом также может отсутствовать). У ребенка также может быть (а может и не быть) повышенная температура, рвота, мышечные боли, холодные руки и ноги. Помимо физических проявлений, родителям также стоит обратить внимание на изменение поведения ребенка – он не хочет, чтобы его трогали, ему неприятен яркий свет, он часто дышит, очень вял или все время спит, много плачет или стонет.