Ученые: быть похожим на папу полезно для здоровья

Исследователи из Мичиганского университета (США), статья которых опубликована в журнале Journal of Health Economics, изучили данные, касающиеся 715 семей, в которых родители расстались еще до рождения ребенка, и дети с самого начала жили только с мамой. Как оказалось, то, на кого похож малыш, имеет в этой ситуации большое значение, пишет Deti.mail.ru.

Так, если отец считал, что ребенок похож на него, он в среднем проводил с малышом на два с половиной дня в месяц больше, чем в случае, когда папа не видел у ребенка внешнего сходства с собой. При этом активное участие отца в жизни малышей позитивно влияло на их здоровье.

Дети, похожие на пап и проводившие с ними много времени, значительно реже болели в первый год своей жизни, чем остальные. При этом внешнее сходство ребенка с отцом заставляет последнего не только более трепетно относиться к своим родительским обязанностям, в этом случае папа чувствует большую ответственность, лучше поддерживает ребенка и его маму в финансовом смысле.