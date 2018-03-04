Просто о сложном: как разговаривать с ребенком про секс

Лучше «из маминого животика», чем «вырастешь — узнаешь»

Как же отвечать на вопросы о том, откуда берутся дети и почему «у меня так, а у Пети все совсем наоборот»? Специалисты сходятся во мнении: всегда нужно учитывать возраст и особенности характера ребенка.

Если трехлетка спрашивает: «Откуда я взялся?», ему пока что не нужна лекция про встречу сперматозоидов и яйцеклеток. Простого ответа вроде «из маминого животика» ему скорее всего достаточно.

«Есть очень чувствительные дети, они пугаются. Поэтому говорите предельно конкретно и очень просто, без деталей. Отвечайте ровно на тот вопрос, который ребенок задает», – рассказывает Руфина Кашапова.

С детьми постарше фокус, конечно, не пройдет. Главное – не отвечать ребенку в духе «Вырастешь – узнаешь».

«Пенис» — для ребенка просто набор букв

Родителям непросто говорить с детьми об интимных зонах и физиологических процессах, потому что наш язык к такому разговору плохо приспособлен.

Есть медицинские термины, которые все еще непривычны для уха. Есть мат — он точен и краток, но, конечно, груб и абсолютно неприемлем. Есть всякие нежные словечки, которые практически не имеют отношения к анатомии, да и вообще «слишком уж детские».

Как же подобрать слова для серьезного разговора? Екатерина Чурилина уверена, что важен сам факт беседы, а уж латынь вы используете или «детские словечки» — не имеет значения:

«Для родителей, которые опасаются этой темы, подойдут нейтральные слова: “попа”, “пися”. Для “продвинутых” – термины: пенис, мошонка, вульва, влагалище. Многим кажется, что это звучит страшно и слишком сексуально. Но для ребенка все эти названия не имеют никакого сексуального подтекста. Для него – что “пол”, что “цветок”, что “пенис”: просто набор букв, которые обозначают какое-то слово».

Если вы не знаете ответ на вопрос

Малыш поразил вас каверзным вопросом, ответ на который придется поискать в анатомическом атласе? Совершенно нормально взять паузу. Лучше честно признаться, что прямо сейчас вам нечего сказать, но вы подготовитесь и позже обязательно все расскажете.

«Ничто так не поддерживает родительский авторитет, как готовность передавать свои знания. Если вы говорите: «Я подготовлюсь», «Я узнаю» — это нормально», – уверена журналист и блогер Татьяна Никонова.

Главное, чтобы ваша неподготовленность не стала поводом постоянно откладывать важный разговор. Если вы стесняетесь говорить «об этом» с ребенком, можно найти «ответственное лицо»: кто-то из родственников, детский психолог или врач.

Если он всем расскажет

Некоторых родителей пугает не сама откровенная беседа «про это», а опасения, что ребенок понесет эти знания «в массы», например, поделится ими с друзьями за полдником в садике.

«Нужно предупредить ребенка: есть то, что принято обсуждать в семье, и то, о чем можно говорить в обществе. И совсем необязательно рассказывать в детском саду о том, что он узнал, – советует Марьяна Безруких. – Ведь есть очень консервативные семьи, где вообще ни о чем подобном не говорят».

Если ребенок ни о чем не спрашивает

Может получиться и так, что родители внутренне готовы к беседе, но ребенок, которому уже пора бы закидать их каверзными вопросами, молчит. Стоит ли в таком случае первыми начинать разговор?

«Вопросы сексуальности – это не то, что человек в любом возрасте может осознать и выразить словами. Очень многие люди и во взрослом возрасте не понимают, что их на самом деле интересует. Детям нужно помогать, выводить их на разговор», – считает Татьяна Никонова.

Часто вопросы у детей возникают после просмотра фильмов, в которых поднимаются темы любви и отношений. Можно всей семьей посетить художественную галерею или музей, где представлены полотна с обнаженной натурой, античные скульптуры. И, конечно, самый простой вариант – специальные детские издания, посвященные сексуальной жизни.