Просто о сложном: как разговаривать с ребенком про секс

Рано или поздно все мы сталкиваемся с детскими вопросами на «взрослую» тему. Но реагируем на них по-разному. Кто-то избегает этой беседы, кто-то заводит разговор про пестики и тычинки. Как, когда и, главное, зачем говорить с детьми «про это», выясняем вместе с экспертами.
Отвечайте на вопросы, пока на них не ответили за вас
Взрослые воспринимают все, что связано с сексуальностью, через призму собственного опыта, вот и краснеют при одной мысли о том, что придется объяснять ребенку, к примеру, зачем ему половые органы.
Ребенком в раннем возрасте движет исследовательский интерес. Ему важно знать, как работает нога, почему растут волосы – и почему «эти места» у него именно такие. Задача родителей – дополнить его картину мира.
Важно отвечать на детские вопросы «про это» сразу, пока малыш еще не подвержен влиянию рекламы, не видел сомнительных материалов в Сети, пока мама и папа – главные люди в его жизни.
Уходя от разговора, вы только разжигаете любопытство
«Если родители подготовятся к диалогу и постепенно будут сами просвещать ребенка, они смогут передать ему свои ценности, поговорить о том, что такое взрослость, любовь, привязанность», — говорит психолог и психофизиолог, участница проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей «Неудобный разговор» Екатерина Чурилина.
Не обсуждая интимные темы, уходя от разговора, вы не гасите интерес ребенка, а только разжигаете его любопытство. Замалчивание, отказ от общения способствуют «фиксации» ребенка на том, что от него прячут, предупреждает эксперт. Если же в семье такие темы обсуждается свободно, они не станут предметом навязчивого интереса.
Практический психолог Руфина Кашапова поясняет:
«Чем спокойнее родители говорят с детьми, тем лучше. Если ребенок спрашивает: “Мама, почему у меня глаза зеленые?”, она же не падает в обморок. Когда малыш изучает свои половые органы, он их исследует точно так же, как глаза, уши, пальцы. А вот если родитель вдруг замирает, делает огромные глаза или начинает издавать ужасающие звуки, вот тогда ребенок начинает фиксироваться».
Степень раскованности и темы выбираете только вы
Когда же начинать готовиться к «серьезному» разговору? Первые вопросы возникают у детей примерно в 3 года (не зря это время называют «возрастом почемучки»).
К этому моменту неплохо хотя бы примерно представлять, как и что сказать ребенку. Родителям нужно договориться между собой, чтобы информация не была противоречивой.
Есть ли какой-то необходимый минимум знаний для этого возраста? Например, в утвержденных ВОЗ «Стандартах сексуального образования в Европе» рекомендуют детям в возрасте до 4 лет рассказать обо всех частях тела и их функциях, о разной половой принадлежности, о гигиене тела, о беременности и рождении ребенка. Там есть много других тем для обсуждения, но – подходят они вашей семье или нет, решать только вам.
«Единой для всех нормы нет: есть традиции семьи, культурные и религиозные традиции региона, поэтому родители в семье выбирают степень раскованности и свободы в речи и взаимодействии», – говорит директор Института возрастной физиологии РАО, доктор биологических наук Марьяна Безруких.
Лучше «из маминого животика», чем «вырастешь — узнаешь»
Как же отвечать на вопросы о том, откуда берутся дети и почему «у меня так, а у Пети все совсем наоборот»? Специалисты сходятся во мнении: всегда нужно учитывать возраст и особенности характера ребенка.
Если трехлетка спрашивает: «Откуда я взялся?», ему пока что не нужна лекция про встречу сперматозоидов и яйцеклеток. Простого ответа вроде «из маминого животика» ему скорее всего достаточно.
«Есть очень чувствительные дети, они пугаются. Поэтому говорите предельно конкретно и очень просто, без деталей. Отвечайте ровно на тот вопрос, который ребенок задает», – рассказывает Руфина Кашапова.
С детьми постарше фокус, конечно, не пройдет. Главное – не отвечать ребенку в духе «Вырастешь – узнаешь».
«Пенис» — для ребенка просто набор букв
Родителям непросто говорить с детьми об интимных зонах и физиологических процессах, потому что наш язык к такому разговору плохо приспособлен.
Есть медицинские термины, которые все еще непривычны для уха. Есть мат — он точен и краток, но, конечно, груб и абсолютно неприемлем. Есть всякие нежные словечки, которые практически не имеют отношения к анатомии, да и вообще «слишком уж детские».
Как же подобрать слова для серьезного разговора? Екатерина Чурилина уверена, что важен сам факт беседы, а уж латынь вы используете или «детские словечки» — не имеет значения:
«Для родителей, которые опасаются этой темы, подойдут нейтральные слова: “попа”, “пися”. Для “продвинутых” – термины: пенис, мошонка, вульва, влагалище. Многим кажется, что это звучит страшно и слишком сексуально. Но для ребенка все эти названия не имеют никакого сексуального подтекста. Для него – что “пол”, что “цветок”, что “пенис”: просто набор букв, которые обозначают какое-то слово».
Если вы не знаете ответ на вопрос
Малыш поразил вас каверзным вопросом, ответ на который придется поискать в анатомическом атласе? Совершенно нормально взять паузу. Лучше честно признаться, что прямо сейчас вам нечего сказать, но вы подготовитесь и позже обязательно все расскажете.
«Ничто так не поддерживает родительский авторитет, как готовность передавать свои знания. Если вы говорите: «Я подготовлюсь», «Я узнаю» — это нормально», – уверена журналист и блогер Татьяна Никонова.
Главное, чтобы ваша неподготовленность не стала поводом постоянно откладывать важный разговор. Если вы стесняетесь говорить «об этом» с ребенком, можно найти «ответственное лицо»: кто-то из родственников, детский психолог или врач.
Если он всем расскажет
Некоторых родителей пугает не сама откровенная беседа «про это», а опасения, что ребенок понесет эти знания «в массы», например, поделится ими с друзьями за полдником в садике.
«Нужно предупредить ребенка: есть то, что принято обсуждать в семье, и то, о чем можно говорить в обществе. И совсем необязательно рассказывать в детском саду о том, что он узнал, – советует Марьяна Безруких. – Ведь есть очень консервативные семьи, где вообще ни о чем подобном не говорят».
Если ребенок ни о чем не спрашивает
Может получиться и так, что родители внутренне готовы к беседе, но ребенок, которому уже пора бы закидать их каверзными вопросами, молчит. Стоит ли в таком случае первыми начинать разговор?
«Вопросы сексуальности – это не то, что человек в любом возрасте может осознать и выразить словами. Очень многие люди и во взрослом возрасте не понимают, что их на самом деле интересует. Детям нужно помогать, выводить их на разговор», – считает Татьяна Никонова.
Часто вопросы у детей возникают после просмотра фильмов, в которых поднимаются темы любви и отношений. Можно всей семьей посетить художественную галерею или музей, где представлены полотна с обнаженной натурой, античные скульптуры. И, конечно, самый простой вариант – специальные детские издания, посвященные сексуальной жизни.
«Если родитель показал фильм, дал почитать книжку, инициировал разговор, но это не сработало – все, оставьте ребенка в покое. Вы выполнили необходимый минимум. Будете дальше настаивать, можете “передавить”, и у ребенка возникнет отторжение», – предостерегает Руфина Кашапова.