Как ваш тип привязанности влияет на ваши отношения

Если вы чувствуете себя неуверенно во взрослых отношениях, не доверяете партнеру или начинаете ссору из ничего, определение стиля привязанности поможет изменить ваше поведение. Вот три основных типа привязанности:

Безопасная привязанность

Как вы ведете себя в отношениях:

Вы не проявляете никакой ревности или недоверия. Вы с партнером стараетесь делать все вместе, разделять интересы, встречаться с общими друзьями, ходить на свидания друг с другом, вы не ревнуете и не проявляете собственнический инстинкт, не проверяя телефон или почту партнера, потому что уверены в своих отношениях, пишет Soulpost.ru.

На что были похожи ваши отношения с родителями / опекунами:

У вас была безопасная привязанность с родителями, когда вы чувствовали себя в безопасности. Это создает «надежную психологическую базу в детстве». Представьте себе игру в прятки, в которую часто играют родители и дети. Во время нее ребенок узнает, что кто-то может исчезнуть и снова появиться. Чем чаще это происходит, тем более беспечно чувствует себя малыш. Это позволяет ребенку впоследствии ходить в школу или пойти поиграть в соседний двор, потому что он верит, что его папа и мама будет на месте, когда он вернется. То же самое происходит и в более зрелых отношениях.

Тревожная привязанность

Как вы ведете себя в отношениях:

Вы можете быть не слишком беспечны в своих взрослых отношениях. Вы можете беспокоиться больше, чем нужно, быть привязчивыми, волноваться, когда партнер гуляет с друзьями или имеет какое-то увлечение, не разделенное с вами. К сожалению, эти факторы вызывают ссоры. В крайнем случае, вы можете быть контролирующим и ревнивым собственником и начать проверять своего партнера, наблюдать за ним или даже установить скрытую камеру в его машине. Это оскорбительное и недоверчивое поведение. Если вы находитесь в таких отношениях, это потенциально опасно, так как у партнера с тревожной привязанностью нет терпения, когда вы не находитесь под его тотальным контролем.

На что были похожи ваши отношения с родителями / опекунами:

Ваши родители не всегда были рядом, когда это было необходимо, и не всегда уделяли вам необходимого внимания.

Обособленность / замкнутость

Как вы ведете себя в отношениях:

Вы просто не можете завязать отношений. Вы избегаете их, считая невероятным трудом привязаться к другим людям, потому что не можете доверять им вообще. Либо вы вовсе не вступаете в отношения, либо ваша связь длится всего пару недель, поскольку вы становитесь чрезмерно привязчивым, отпугивая от себя партнера. Вы не считаете, что отношения могут быть длительными и считаете себя не достойными их. Вы также можете проявлять вызывающее поведение.

На что были похожи ваши отношения с родителями / опекунами: