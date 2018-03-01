Найдена причина, почему так много супружеских пар похожи друг на друга

В исследовании рассмотрели геномы 879 супружеских пар из трех поколений белых людей с северной и западноевропейской, южно-европейской и ашкеназской родословной. У членов группы была четкая тенденция вступать в брак с людьми, разделяющие их гены, но интересно, что эта склонность уменьшалась с каждым поколением, пишет Soulpost.ru.

Одна из возможных причин этого состоит в том, что молодые люди склонны искать любовь в более разнообразных местах, чем их родители. Они уезжают далеко от дома, живя в большем разнообразии мест и городов до брака, знакомятся и заводят романы онлайн.