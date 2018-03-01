Найдена причина, почему так много супружеских пар похожи друг на друга

Вас когда-либо преследовало ощущение, что некоторые супружеские пары уж очень похожи? Знайте, это не случайное совпадение. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics, предполагает, что это происходит потому, что многие пары имеют одну и ту же родословную. Другими словами, они были связаны до того, как встретились.
В исследовании рассмотрели геномы 879 супружеских пар из трех поколений белых людей с северной и западноевропейской, южно-европейской и ашкеназской родословной. У членов группы была четкая тенденция вступать в брак с людьми, разделяющие их гены, но интересно, что эта склонность уменьшалась с каждым поколением, пишет Soulpost.ru.
Одна из возможных причин этого состоит в том, что молодые люди склонны искать любовь в более разнообразных местах, чем их родители. Они уезжают далеко от дома, живя в большем разнообразии мест и городов до брака, знакомятся и заводят романы онлайн.
Если вам отвратительна идея супружеских пар, имеющих одни и те же гены, вот более симпатичное объяснение, по которой супруги могут быть похожи друг на друга: более ранние исследования выявили, что со временем супруги начинают выглядеть одинаково, потому что они так часто разделяют эмоции, что имеют одинаковую мимику и как следствие одинаковые контуры лица.