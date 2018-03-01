Жизненно: как восстановить ногти после наращивания

Порой даже страшно отказываться от этой процедуры, лишь бы не увидеть свои настоящие ногти в состоянии, до которого их мог довести плохой мастер или слишком длительный контакт с акрилом, пишет Fabiosa.com/ru.

Ногтевая пластина легко подвергается стрессу, поэтому даже от гель-лака могут появиться проблемы, что уж говорить о наращивании. Но не спешите огорчаться, потому что все можно исправить! Мы расскажем, как правильно ухаживать за ноготками, чтобы восстановить их после нелегкой, но красивой процедуры. Запоминайте.

1. Не жалейте длину

Если решили сделать перерыв от наращенных ноготков, то свою длину стоит обрезать раз в неделю. Пусть она будет максимально короткой. Это позволит избежать ломкости и расслоения. Важно помнить, что следующее наращивание не стоит делать раньше, чем через 2-3 месяца. Все это время длину лучше не отращивать.

2. Никакого гель-лака

Чуть позже да, но не сразу. Опять же, 2-3 месяца лучше наносить на ногтевые пластины основы с витаминами и кальцием. Если нужно добавить цвет, то только поверх этих средств. Обычные лаки позволяют ноготкам дышать, поэтому в период восстановления стоит доверять только им.

3. Используйте масла и лосьоны

Ногти нужно увлажнять. С этим помогут средства по уходу за кутикулами и кремы для рук. Еще два чудо-способа восстановления - ванночки и парафинотерапия. Все это необходимо для того, чтобы ногтевые пластины не пересыхали.

4. Нутриенты - must have в рационе

Омега-3, витамины Е (грецкие орехи) и А (творог), а также биотин (авокадо, сладкий картофель, миндаль и арахис) - лучшие помощники в восстановлении ноготков после наращивания.

5. Изучите процедуру

Если есть желание вновь нарастить ноготки акрилом после восстановления, то нужно запомнить, как правильно происходит этот процесс. Первым делом мастер наносит грунтовку или праймер, а потом уже акрил. Затем создается форма и закрепляется.

После примерно двух недель нужно вновь вернуться в салон и заполнить промежутки между натуральными пластинами и акриловыми. Это поможет избежать попадания грязи и влаги. Важно: между коррекциями должно проходить не менее 1,5-2 месяцев!