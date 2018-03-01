Ребенок спит с родителями в одной постели: полезно или вредно? Что подсказывает опыт Японии

Традиции и аргументы

Можно было бы предположить, что японские семьи вынуждены так делать, экономя на детских комнатах из-за ограниченности территории островного государства. Однако знатоки местных традиций и психологи объясняют это по-другому, считая совместный сон обязательным элементом воспитания гармоничной личности, пишет Fabiosa.com/ru.

Один из аргументов заключается в том, что постоянное близкое нахождение родителей рядом с ребенком обеспечивает ему глубокий сон. Если малыш во сне заплакал, то мама всегда может обнять или прикоснуться к нему, чтобы успокоить. Сползло одеяло – мама решит и эту проблему. Так воспитывается у детей чуткость и восприимчивость к проблемам других людей.

Следующий аргумент – дети всегда чувствуют связь с родителями, их поддержку, готовность откликнуться на зов. Но это не лишает их самостоятельности. Как раз таки наоборот – помогает им в принятии своих решений при сохранении уверенности, что старшие и мудрые люди подскажут и помогут, если будет необходимость.

Практика совместного сна объясняет то, что дети в японских семьях привыкают спать в шуме, в незнакомой обстановке. На подсознании закреплено, что они в безопасности, потому что родители всегда рядом.

Школьные годы, конечно, чудесные, но это стресс для детей. Поэтому ученикам младших классов важно высыпаться ночью, расслабляться и успокаиваться. Как вы догадались, достичь этого можно лишь во сне, рядом с родителями. Так считают японские матери, психологи и педиатры.

Возможно, этим компенсируется нехватка занятых родителей в течение дня, поэтому хотя бы ночью чувствовать их рядом?

При этом в японских семьях не потакают каждому капризу ребенка. Есть конкретные правила воспитания, которых придерживаются. А детские кроватки, равно как и комнаты, существуют в домах японцев, но используются исключительно для дневного сна.

Европейские подходы

Для европейских семей такой подход непонятен. В наших краях родители спят отдельно от детей. Причем не только в отдельных кроватях, но и комнатах, если жилищные условия позволяют. Считается, что у каждого должно быть свое личное пространство для отдыха. Если же это новорожденный, то первое время ставят кровать малыша рядом с родительской, чтобы услышать плач и успокоить, покормить. В постель к себе тоже берут, но чаще всего это вызвано желанием взрослых не вставать с постели, если малыш часто просыпается. К сожалению, всегда есть опасность, что взрослые могут крепко заснуть и навредить крохе.