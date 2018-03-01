Как сделать фирменный макияж Ким Кардашян

Несмотря на то, что наша бьюти-индустрия предлагает много разных видов макияжа, фирменный дневной макияж Ким до сих пор является самым популярным и востребованным. Именно так чаще всего красятся девочки в Instagram, а также просят фирменный макияж Ким Кардашян у своих визажистов, пишет Хочу.

Давай разберемся, что да как в этом макияже. И спойлер, в конце статьи тебя ждут два обучающих видео от самой Ким и мировой звезды визжала. Не пропусти.

Самое привлекательное в фирменном макияже Ким Кардашян — простота и универсальность. Здесь нет слишком ярких оттенков и вычурных моментов, при правильной расстановке акцентов он отлично подходит, как для макияжа на каждый день, так и для вечернего макияжа.

А если набить руку, то можно и вовсе сделать такой макияж за пять минут. Только нужно обязательно придерживаться некоторых правил.

Откажись от праймера

Несмотря на то, что многие визажисты рекомендуют использовать праймер — базу под макияж, которая значительно поддерживает стойкость макияжа, Ким Кардашян считает использование этого продукта лишним. По ее мнению он перегружает лицо.

Тональный крем не только на лице

Ты наверняка слышала, что тональный крем нужно наносить не только на лицо, но и на шею. Но Ким предлагает (и сама так делает) наносить его и зону декольте, руки, уши и ноги. Визажист Ким перед выходом на красную дорожку, с ног до головы пропитывает Ким тональным кремом.

Трафареты

Все мы хоть раз смотрели, как профессиональные визажисты красят моделей на Неделях моды. Они делают это ловко и быстро, с отточенными взамахами кисти для макияжа. Повторить такое сложно, поэтому лучше возьми себе в помощь трафареты для бровей и век. С их помощью ты в два счета нарисуешь идеальные стрелки на глазах и симметричные брови, а главное — набьешь руку.

Сначала кремовые, а потом пудровые текстуры

Визажист Ким Кардашян использует одну хитрость для того, чтобы макияж продержался дольше и выглядел завершенным. Сначала он наносит кремовые тени для глаз, а после завершает макияж с помощью пудровых теней. Тоже самое можно применить везде: сначала тональный крем, а потом пудру и так далее.

Консилер и накладные ресницы

Одна из главных фишек макияжа Ким — длинные ресницы и абсолютно ровный тон кожи. Если первый достигается с помощью накладных ресниц, то второй благодаря обильному слою консилера и тонального крема.

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