Что нужно сделать сейчас, чтобы ребенок никогда не столкнулся с ожирением

Физическое развитие способствует развитию умственному, и это – еще один веский повод записать ребенка в спортивную секцию. Не ради грамот и медалей – ради здоровья.

Не создавайте эмоции, которые приходится «заедать»

На уровне нервной и эндокринной системы существует связь между стрессом и питанием. Во время приема пищи тело запасает энергию, во время стресса – расходует.

Для наших первобытных предков стресс часто был связан с необходимостью сражаться с хищниками (а то и с собратьями из соседнего племени) или убегать от них. Энергия потрачена – срочно надо запасать новую.

Жизнь современного человека изменилась, но стрессы остались, став хроническими. Переживания из-за оценок, перегруженность кружками, проблемы со сверстниками, упреки родителей – все это стресс. Тело получает команду запасать энергию, повышается аппетит.

Если ситуация повторяется регулярно, формируется нарушение пищевого поведения. Вывод: для того чтобы ребенок не переедал, нужно бережно относиться к его нервным клеткам.

Не искушайте

Многие взрослые – сами большие сладкоежки. В их домах на видном месте постоянно лежат конфеты, шоколад, к которым регулярно совершают паломничество все члены семьи. При этом взрослые зачастую в недоумении: вроде бы ребенок почти не ест, а его вес все растет.

Следите за порциями

Размер посуды напрямую влияет на количество съедаемой пищи. Проведите простой эксперимент. Положите котлету на большое блюдо. Кажется, что оно совсем пустое, неправда ли? Котлета на нем совсем «потерялась». Теперь переложите ее на десертную тарелочку. Заметили, как она «подросла»?

Не нужно класть еду ребенку в слишком большие тарелки. Порции не должны быть гигантскими. Если ребенок не наестся – пусть лучше попросит добавки.

Готовьте вкусную и полезную еду дома

Многие родители слишком заняты, чтобы готовить дома. Дети из таких семей часто питаются вне дома, перекусывают чем придется. Если у мамы нет времени и сил приготовить ужин, всегда можно заказать пиццу. Так детский организм получает много лишних калорий.

«Домашняя» пища тоже не всегда полезна. Если холодильник забит полуфабрикатами, которые нужно лишь разогреть или залить кипятком – это тот же фастфуд.

Здоровое питание не требует особых изысков. Все продукты есть в супермаркете и на рынке. Нужно потратить немного больше времени, но это того стоит. Во многих семьях нездоровые привычки питания наследуются из поколения в поколение. Вы можете исправить их в своей семье.

Главное: подавайте правильный пример

Этот совет касается воспитания в целом. Можно долго рассказывать ребенку о том, насколько вредны сладости и хот-доги, можно прятать пакет с чипсами на верхнюю полку. Толку от этого не будет, если ребенок видит, как родители сами себе «перебивают аппетит» и едят вредные продукты.