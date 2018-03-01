Полезная и вкусная еда, от которой вы не поправитесь

Проблема похудения была и останется актуальной во все века. И дело не сколько в лишних килограммах, как в общем состоянии здоровья, которое существенно ухудшается у людей, которые неправильно питаются. Принято считать, что здоровая еда очень не вкусна и не сытная, но это не так. Далее мы расскажем о пяти продуктах, которые очень вкусные и полезные.
Недавно британские ученые сделали сенсационное открытие, рассказав, в каком возрасте чаще всего поправляются мужчины и женщины, и главное – от чего. Но давно известно, что для большинства болезней существуют лекарства. А поскольку ожирение действительно считается болезнью, то и лечить ее надо правильным питанием, пишет Хочу.
Существует группа продуктов, свойства которых немного недооценены. Их можно употреблять хоть по десять раз на день, и все равно оставаться в отличной форме:
Натуральный йогурт
Речь идет о йогурте не из прилавка магазина, о домашнем или греческом йогурте. Давно известно, что магазинные йогурты нельзя считать диетическими, поскольку в их составе есть сахар. В йогуртах много кальция, белка и полезных бактерий.
Белое мясо птицы
Этот продукт содержит много протеина. Но все равно, не стоит увлекаться мясом. Специалисты доказали, что суточная норма мяса для одного человека должна вмещаться в его ладонь.
Морепродукты и рыба
Диетологи советуют есть морскую рыбу, она содержит в себе необходимый йод. Речная рыба может быть не так полезна из-за общей экологии водоемов.
Попкорн
Неожиданно, но факт. Чашка попкорна содержит всего 30 ккал, а ощущение сытости дает на долго.
Овсянка
Куда же без овсянки! Именно из нее советуют диетологи начинать свой день. Существует огромное количество рецептов приготовления овсянки.