Полезная и вкусная еда, от которой вы не поправитесь

Недавно британские ученые сделали сенсационное открытие, рассказав, в каком возрасте чаще всего поправляются мужчины и женщины, и главное – от чего. Но давно известно, что для большинства болезней существуют лекарства. А поскольку ожирение действительно считается болезнью, то и лечить ее надо правильным питанием, пишет Хочу.

Существует группа продуктов, свойства которых немного недооценены. Их можно употреблять хоть по десять раз на день, и все равно оставаться в отличной форме:

Натуральный йогурт

Речь идет о йогурте не из прилавка магазина, о домашнем или греческом йогурте. Давно известно, что магазинные йогурты нельзя считать диетическими, поскольку в их составе есть сахар. В йогуртах много кальция, белка и полезных бактерий.

Белое мясо птицы

Этот продукт содержит много протеина. Но все равно, не стоит увлекаться мясом. Специалисты доказали, что суточная норма мяса для одного человека должна вмещаться в его ладонь.

Морепродукты и рыба

Диетологи советуют есть морскую рыбу, она содержит в себе необходимый йод. Речная рыба может быть не так полезна из-за общей экологии водоемов.

Попкорн

Неожиданно, но факт. Чашка попкорна содержит всего 30 ккал, а ощущение сытости дает на долго.

Овсянка