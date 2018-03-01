Корейский дизайнер изобрела стильный женский оплодотворитесь: в виде руки

Как мы знаем, методов оплодотворения у современного человека более чем достаточно. Выбирай какой нравится — от естественного до искусственного. А теперь еще и самостоятельного, пишет Хочу.

Корейский дизайнер Коо Хиенйонг (Koo Hyeonjeong) создала портативный искусственный осеменитель для женщин в форме руки. Об этом сообщает интернет-ресурс Dezeen.

Концептуальный инструмент называется Seeding Finger. Он создан для самостоятельного оплодотворения женщин — кажется теперь фраза «сильная и независимая» приобрели новую форму.

Seeding Finger создания форме руки с увеличенным соедним пальцем. Последний выглядит, как мужской половой член. Устройство среднего пальца поделено на три части:"мешочек", "трубку" и "ствол".

Суть использования устройства проста: нужно заполнить аппарат спермой, ввести во влагалище и нажать на помпу — по принципу клизмы.