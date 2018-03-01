Обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек, который предпочитает называть себя "оно"

Недавно Рейн Дав — модель нейтрального пола появился на обложке глянцевое издание Diva. Активист считает гендер социальным конструктором и предпочитает, чтоб в его отношении использовали местоимение "оно", пишет Хочу.

Рейн Дав ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

До этого модель уже участвовала в фотосессиях для именитых журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где позировала в белье как для женщин, так и для мужчин.

Рейн Дав ФОТО: Nicholas Hunt/AFP

«Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей. Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я», - сказало оно.

Говорит бигендерная модель Рейн Дав. На странице в Instagram можно увидеть разнообразные образы модели, которая превращается с легкостью и в мужчину, и в женщину, да так, что нельзя определить настоящий пол человека.

Рейн Дав ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS