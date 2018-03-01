пятница, 2 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек, который предпочитает называть себя "оно"

Обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек, который предпочитает называть себя "оно"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Тема гендера в обществе сейчас на пике обсуждения. Кто-то поддерживает моду на каминг-ауты, а кто-то считает заявления о ненужности определения гендера человека признаком приближающегося Апокалипсиса. Как бы там ни было, а сейчас у всех на устах тот факт, что обложку журнала впервые украсил "бесполый" человек, который предпочитает называть себя "оно".

Недавно Рейн Дав — модель нейтрального пола появился на обложке глянцевое издание Diva. Активист считает гендер социальным конструктором и предпочитает, чтоб в его отношении использовали местоимение "оно", пишет Хочу.

Рейн Дав

ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

До этого модель уже участвовала в фотосессиях для именитых журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где позировала в белье как для женщин, так и для мужчин.

Рейн Дав

ФОТО: Nicholas Hunt/AFP

«Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей. Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я», - сказало оно.

Говорит бигендерная модель Рейн Дав. На странице в Instagram можно увидеть разнообразные образы модели, которая превращается с легкостью и в мужчину, и в женщину, да так, что нельзя определить настоящий пол человека.

Рейн Дав

ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Рейн Дав

ФОТО: Stephen Smith/Stephen Smith/Sipa USA

Читать также

Актуально

НАВЕРХ