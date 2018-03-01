Просто и вкусно: куриное филе с голубым сыром

Ингредиенты: куриное филе - 4 шт., голубой сыр (Dor Blu или другой) - 100 г, бальзамический уксус - 1/3 стакана, оливковое масло - 2 ст. л., крупная соль - 1 ч. л., свежемолотый черный перец - 1 ч. л., оливки и руккола для подачи, пишет Rus.tvnet.lv.

Приготовление:

1. Залить куриное филе смесью бальзамического уксуса, оливкового масла, соли и перца и поместить в холодильник минимум на 20 минут. Можно это сделать, например, с утра, перед уходом на работу, а готовить уже вечером.

2. Обжарить мясо на разогретой сковороде с маслом (примерно по 6 минут с каждой стороны).