Ревность к его бывшей: как с ней бороться

Как победить чувство ревности и вернуться к полноценной жизни, разберемся вместе с Ivona.

Считается, что ревность возникает от неуверенности в себе. Возможно, это правда, но ведь людей, уверенных в себе на 100% просто не существует в природе. Поэтому ревнуют все, просто "порог ревности" индивидуальный: кому-то достаточно косого взгляда на его половинку, а в ком-то это чувство проснется лишь по факту измены.

Чаще всего своего мужчину мы ревнуем именно к его бывшей женщине. Причем, не просто к той, что была до нас, а именно к той, с кем у него была большая любовь.

Мужчины обычно скупы на подобные рассказы, но ведь для растревоженного разума достаточно и двух слов, к примеру, имени с фамилией. И вот вы уже начинаете судорожно искать ее в социальных сетях, а найдя, с ужасом обнаруживаете, что она красавица, с отличной фигурой и вкусом, что у нее разнообразная и насыщенная жизнь... ну и тому подобное.

Кроме того, выясняется, что ваш любимый в ней души не чаял и терпел любые капризы, что она нравилась его друзьям и родителям... Знакомо? И что же остается делать в такой ситуации?

Остается бороться с ревностью:

Разберитесь, почему вы к ней ревнуете. Может быть, на самом деле вам только кажется, что ваш мужчина недостаточно вас любит? Или вам нужно от него признание в собственной уникальности, в том, что он никого и никогда не любил так, как вас? А может, на самом деле вам просто скучно и хочется эмоций?

Перестаньте себя с ней сравнивать. Этим вы только погубите свою нервную систему. Если не сравнивать не получается, определите для себя, в чем вы лучше. Скорее всего, такого найдется немало.

Станьте лучше ее в собственных глазах. Определите, чем она, по-вашему, лучше вас, и добейтесь нужных высот. Главное – не пытайтесь смотреть на себя и на нее глазами своего мужчины.