Ленивые вареники по Дюкану

1. Творог отжать от лишней жидкости. Добавить муку из овсяных отрубей, сахарозаменитель, яйцо, ваниль и соль. Тщательно перемешать массу ложкой и убрать в холодильник на несколько часов, желательно на ночь, пишет Ivona.bigmir.net .

2. Сформировать из творожной массы колбаску толщиной 3 см, слегка расплющить рукой. Разрезать на кусочки одинакового размера. 3. Довести до кипения подсоленную воду, добавить ленивые вареники. Снова дать закипеть и варить 2 минуты после всплытия. 4. Шумовкой переложить ленивые вареники на тарелку. Подавать с обезжиренным йогуртом и диетическим вареньем.