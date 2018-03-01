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Ленивые вареники по Дюкану

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Рецепт ленивых вареников для приверженцев диеты Дюкана. Они готовятся из обезжиренного творога с использованием сахарозаменителя.

Ингредиенты

творог 0.2% 340 г

мука из овсяных отрубей 30 г

сахарозаменитель 10 г

яйцо 1 шт.

ваниль по вкусу соль по вкусу

больше 180 мин 2 порции

1. Творог отжать от лишней жидкости. Добавить муку из овсяных отрубей, сахарозаменитель, яйцо, ваниль и соль. Тщательно перемешать массу ложкой и убрать в холодильник на несколько часов, желательно на ночь, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Сформировать из творожной массы колбаску толщиной 3 см, слегка расплющить рукой. Разрезать на кусочки одинакового размера. 3. Довести до кипения подсоленную воду, добавить ленивые вареники. Снова дать закипеть и варить 2 минуты после всплытия. 4. Шумовкой переложить ленивые вареники на тарелку. Подавать с обезжиренным йогуртом и диетическим вареньем.

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