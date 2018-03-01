Ленивые вареники по Дюкану

Рецепт ленивых вареников для приверженцев диеты Дюкана. Они готовятся из обезжиренного творога с использованием сахарозаменителя.
Ингредиенты
творог 0.2% 340 г
мука из овсяных отрубей 30 г
сахарозаменитель 10 г
яйцо 1 шт.
ваниль по вкусу соль по вкусу
больше 180 мин 2 порции
1. Творог отжать от лишней жидкости. Добавить муку из овсяных отрубей, сахарозаменитель, яйцо, ваниль и соль. Тщательно перемешать массу ложкой и убрать в холодильник на несколько часов, желательно на ночь, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Сформировать из творожной массы колбаску толщиной 3 см, слегка расплющить рукой. Разрезать на кусочки одинакового размера. 3. Довести до кипения подсоленную воду, добавить ленивые вареники. Снова дать закипеть и варить 2 минуты после всплытия. 4. Шумовкой переложить ленивые вареники на тарелку. Подавать с обезжиренным йогуртом и диетическим вареньем.