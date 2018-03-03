Фаршированные кальмары с рисом и орехами

4. Обжарить измельченный лук на оливковом масле до мягкости. Добавить рис, орехи и белое вино (50 мл). Тушить на среднем огне, пока вино не впитается. Приправить по вкусу. Добавить рубленую зелень, перемешать. 5. Плотно нафаршировать тушки кальмаров остывшей рисовой смесью. 6. Разогреть сковороду на среднем огне, влить немного оливкового масла. Добавить кальмары и обжарить по минуте каждой стороны. 7. Влить оставшееся вино и полностью его выпарить. Выключить огонь и дать кальмарам постоять на сковороде еще минуту. Подавать сразу же.