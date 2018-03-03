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Фаршированные кальмары с рисом и орехами

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ФОТО: Paolo Gallo Modena P.IVA 11478570010/PantherMedia / Paolo Gallo Modena P.IVA 11478570010

Простой рецепт кальмаров по-гречески с начинкой из отварного риса, миндаля и зелени.

Ингредиенты

тушки кальмаров 8-10 см 10 шт.

миндаль без кожицы 1/3

стакана рис 50 г

репчатый лук 1 шт.

белое вино 100 мл

зелень половина пучка

оливковое масло для обжаривания

соль, перец по вкусу

60 мин 5 порции

1. Кальмары почистить и промыть. 2. Очищенный миндаль мелко нарезать. 3. Рис отварить до полуготовности, пишет Ivona.bigmir.net.

4. Обжарить измельченный лук на оливковом масле до мягкости. Добавить рис, орехи и белое вино (50 мл). Тушить на среднем огне, пока вино не впитается. Приправить по вкусу. Добавить рубленую зелень, перемешать. 5. Плотно нафаршировать тушки кальмаров остывшей рисовой смесью. 6. Разогреть сковороду на среднем огне, влить немного оливкового масла. Добавить кальмары и обжарить по минуте каждой стороны. 7. Влить оставшееся вино и полностью его выпарить. Выключить огонь и дать кальмарам постоять на сковороде еще минуту. Подавать сразу же.

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