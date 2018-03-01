Надоел жир на боках и животе? Участвуйте в нашем розыгрыше процедуры похудения по методу HYPOXI®

В течение вот уже двадцати лет сотни тысяч людей из более чем пятидесяти стран успешно формируют и поддерживают фигуру своей мечты при помощи HYPOXI®-Метода. Теперь основанные на вакуумной технологии занятия по методике HYPOXI® проводятся и в Таллинне. О красоте вашего тела заботятся HYPOXI®-Stuudio Pirita по адресу Меривялья теэ, 24 (Pirita Keskus) и HYPOXI®-Stuudio Scala City по адресу Тарту мнт., 43.

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HYPOXI®-Метод является уникальной комбинацией прессотерапии и тренировки, которая направлена на проблемные участки тела, такие как район живота, талия, бёдра и ягодицы. Переменное воздействие вакуума и компрессии активизирует ткани и зоны скопления подкожного жира. Прерывистое давление эффективно стимулирует кровообращение, что ускоряет транспортировку жировых кислот из проблемных зон в мышцы, где происходит их сжигание как первоначального источника энергии.

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После четырёхнедельного курса тренировок по HYPOXI®-Методу, которые включают в себя двенадцать 30-50 минутных тренировочных сессий, не только заметно уменьшаются объёмы проблемных участков тела, но и кожа становится эластичной, улучшается общий тонус кожи и заметно сокращается проявление целлюлита. Тренер HYPOXI® составит ваш индивидуальный план тренировок, oсновой которого являются ваши цели, состояние здоровья и телосложение. Дополнительно проводится основательный анализ обмена веществ (Metabolic Analyzer), кроме всего прочего советы по сбалансированному питанию.

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HYPOXI® - это наиболее эффективный метод в области коррекции фигуры и профилактики целлюлита. Независимые клинические исследования подтвердили, что по сравнению с классическим фитнесом результативность этого метода в три раза лучше. HYPOXI®-Метод активизирует внутренние целебные силы организма. Повышение обмена веществ и улучшение циркуляции крови положительно влияет на состояние кровеносных сосудов и играет важную роль в их регенерации. Метод обеспечивает удаление жировых подушек именно там, где они мешают больше всего. Ранее этого можно было добиться с помощью дорогостоящего оперативного вмешательства хирурга-косметолога. Методика HYPOXI® на сегодняшний день, бесспорно, лучшая альтернатива без рисков для здоровья, эффективная и продолжительная.

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HYPOXI®-Метод кладёт начало на пути к фигуре вашей мечты!