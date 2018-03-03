воскресенье, 4 марта 2018 г.
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  • Физически привлекательные люди менее счастливы в любви — исследование

Физически привлекательные люди менее счастливы в любви — исследование

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Влюбленная пара. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В следующий раз, когда вы обнаружите, что ваша мегапопулярная и очень симпатичная подруга в Instagram собрала очередную тысячу лайков под своей фотографией, помните, что внешний вид – это далеко не все.

Исследование социальных психологов Гарвардского университета свидетельствует о том, что физически привлекательные люди, вероятнее всего, будут бороться за долгосрочные отношения по множеству причин, пишет Soulpost.ru.

Исследователи выяснили, что физически привлекательные люди живут с уверенностью в том, что могут заполучить кого-угодно, а также будут искать место «где трава всегда зеленее», то есть пребывать в поисках партнера получше. Именно поэтому они не преуспеют в долгосрочных отношениях.

Организатор исследования Кристин Ма-Келламс прокомментировала полученные результаты: «Привлекательность предоставляет больше возможностей с точки зрения альтернативных отношений, что может затруднить защиту отношений от внешних угроз. У симпатичного партнера просто слишком много других вариантов, что может разрушить длительные отношения».

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