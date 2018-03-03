Физически привлекательные люди менее счастливы в любви — исследование

Исследование социальных психологов Гарвардского университета свидетельствует о том, что физически привлекательные люди, вероятнее всего, будут бороться за долгосрочные отношения по множеству причин, пишет Soulpost.ru.

Исследователи выяснили, что физически привлекательные люди живут с уверенностью в том, что могут заполучить кого-угодно, а также будут искать место «где трава всегда зеленее», то есть пребывать в поисках партнера получше. Именно поэтому они не преуспеют в долгосрочных отношениях.