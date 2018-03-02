Лиана Турпакова: для меня вопрос «почему должен платить мужчина?» риторический – потому что мужчина всегда платит

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала светский обозреватель Лиана Турпакова:

«Концерт, приуроченный к 8 марта, незаконен с точки зрения гендерного равноправия. Потому что “билеты будут предоставляться женщинам города бесплатно через общественные, социальные и городские организации”, а мужчинам нужно купить билет. Мама, роди меня обратно!

Где справедливость? Вроде как нет ее. Вроде как мужчин ущемили, хотя “для тех, кто не хочет ждать бесплатных билетов, есть платные билеты по льготной цене 6 евро для женщин”. Мужчина хочет не платить за концерт к 8 марта и может потребовать возврата денег у муниципалитета? В страшном сне не хочется увидеть такого мужчину.

Ключевое слово в данной ситуации – 8 марта. Будем отталкиваться от даты. Существует мнение, что первый в истории “марш пустых кастрюль” текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. Почему у женщин были пустые кастрюли – то есть без еды? Потому что у их мужчин не было работы, и они не могли обеспечить свои семьи. И жены вышли на улицу.

Шли годы. Официальный статус “Международного женского дня” этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, а современное празднование Женского дня уже не носит окраски борьбы слабого пола за свои сильные права и равенство. 8 марта мы считаем днем весны, женской красоты и ждем внимания со стороны мужчин.

Кажется странным, если бы в этот день женщины не получали подарки. Таковы традиции, которые мало кто нарушает. Концерт и является подарком женщинам к празднику. Логично, что в этот день мужчины дарят цветы женщинам. А не наоборот. Может, это тоже ущемление по половому признаку?

В Эстонии, в Нарве, полагаю, тоже есть женщины, которых некому поздравить в этот день. Причины могут быть разными – нет мужчины, нет денег, нет подруг. А мы на самом деле переживаем, если нас не поздравляют 8 марта! А если кто и говорит, что ей все равно, поверьте – она лукавит. Женщина желает подарков. От мужчины. Потому что роль мужчины – добытчика и защитника – никто не отменял. Как бы ни старались преуспеть на этом поприще нынешнее время и борцы за равноправие. Мужчина всегда хочет одаривать свою женщину, демонстрируя ей свою силу и превосходство над другими мужчинами (самцами). Это заложено в генах. Как и другой постулат: платит мужчина (если мужчина предлагает иной вариант – бегите от него). Для меня вопрос “почему должен платить мужчина?” риторический. Потому что мужчина всегда платит.

В Нарве женщин поздравляет “Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга”, а оркестр – мужского рода. Видимо, оркестр (или муниципалитет, которым руководят мужчины в большинстве) решил подарить женщинам Нарвы музыку на праздник. Не мужчинам.

У мужчин нет праздника 8 марта. Клара и Роза не считали, что мужчинам надо бороться за свои права, провозглашая праздник. Кажется, что и они были уверены: мужчина платит.