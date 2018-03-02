Безглютеновая диета поможет предотвратить развитие нервных болей

Впрочем, традиционные симптомы непереносимости глютена - боли в животе, вздутие, газообразование - могут вылиться в нервное расстройство. Сотрудники Университета Шеффилда говорят, что чувствительность к глютену связана с периферической нейропатией, при которой повреждаются нервы вне головного и спинного мозга. 32% человек с периферической нейропатией есть повышенная чувствительность к глютену, пишет Meddaily.ru.

Ученые собрали данные 60 человек (средний возраст - 70 лет) с глютеновой нейропатией. Оказалось, люди, исключившие из рациона глютен, чаще были освобождены от болевых ощущений. Примерно 56% человек без болей были на безглютеновой диете. Когда в расчет приняли все возможные факторы, значимость безглютеновой диеты возрасла еще больше. Люди, следовавшие строгой диете, на 89% реже имели боли.