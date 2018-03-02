Врачи объяснили, почему после родов следует делать подтяжку живота

До операции примерно у 51% женщин отмечались проблемы, связанные с болями в спине. Недержание мочи фиксировалось у 42,5% женщин. После операции только у 9% сохранялись реально мешающие жить боли, и менее чем у 2% недержание оставалось значительной проблемой.