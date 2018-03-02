пятница, 2 марта 2018 г.
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  • Врачи объяснили, почему после родов следует делать подтяжку живота

Врачи объяснили, почему после родов следует делать подтяжку живота

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ФОТО: Scanpix

Подтяжка живота - вопрос не только косметический. Она однозначно показана после беременности, так как может убрать боли в спине и проблемы с недержанием мочи.

Итак, абдоминопластика позволяет устранить диастаз (расхождение) прямых мышц живота и удалить растянувшуюся кожу. Таким образом восстанавливается сила кора (торса), важного для поддержания спины и внутренних органов. Эффективность метода доказало исследование 214 женщин (рожали минимум дважды), пишет Meddaily.ru.

До операции примерно у 51% женщин отмечались проблемы, связанные с болями в спине. Недержание мочи фиксировалось у 42,5% женщин. После операции только у 9% сохранялись реально мешающие жить боли, и менее чем у 2% недержание оставалось значительной проблемой.

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