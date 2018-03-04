воскресенье, 4 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Грудное вскармливание надолго снижает риск болезней сердца у женщин

Грудное вскармливание надолго снижает риск болезней сердца у женщин

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Новое исследование, проведенное в Университете Питтсбурга, показало, что грудное вскармливание уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц прекрасного пола на срок до 15 лет. У женщин с нормальным кровяным давлением во время беременности грудное вскармливание в течение 6 месяцев и более значительно повышало концентрацию "хорошего" холестерина и снижало уровень циркулирующих жиров, передает The Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные 678 женщин. Состояние здоровья участниц оценивали в течение 7-15 лет. Ученые узнали, как долго женщины кормили своих детей грудью. Также специалисты измеряли кровяное давление, уровни холестерина, циркулирующих жиров, диаметр и толщину сонных артерий участниц. 157 женщин никогда не кормили грудью, 284 участницы делали это в течение 6 месяцев или меньше, а 133 представительницы прекрасного пола - минимум полгода, передает Meddaily.ru.

Женщин разделили на группы по уровню кровяного давления во время беременности. Исследователи обнаружили, что грудное вскармливание положительно влияло на сердечно-сосудистую систему участниц, имевших нормальное давление в процессе беременности. Кормление грудью способствовало снижению уровня циркулирующих жиров, повышению концентрации "хорошего" холестерина и уменьшению толщины сонной артерии. Чем шире сонная артерия, тем выше риск инсульта. Ученые добавляют: необходимы дальнейшие исследования.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ