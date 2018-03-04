Грудное вскармливание надолго снижает риск болезней сердца у женщин

Новое исследование, проведенное в Университете Питтсбурга, показало, что грудное вскармливание уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц прекрасного пола на срок до 15 лет. У женщин с нормальным кровяным давлением во время беременности грудное вскармливание в течение 6 месяцев и более значительно повышало концентрацию "хорошего" холестерина и снижало уровень циркулирующих жиров, передает The Daily Mail.
Исследователи проанализировали данные 678 женщин. Состояние здоровья участниц оценивали в течение 7-15 лет. Ученые узнали, как долго женщины кормили своих детей грудью. Также специалисты измеряли кровяное давление, уровни холестерина, циркулирующих жиров, диаметр и толщину сонных артерий участниц. 157 женщин никогда не кормили грудью, 284 участницы делали это в течение 6 месяцев или меньше, а 133 представительницы прекрасного пола - минимум полгода, передает Meddaily.ru.
Женщин разделили на группы по уровню кровяного давления во время беременности. Исследователи обнаружили, что грудное вскармливание положительно влияло на сердечно-сосудистую систему участниц, имевших нормальное давление в процессе беременности. Кормление грудью способствовало снижению уровня циркулирующих жиров, повышению концентрации "хорошего" холестерина и уменьшению толщины сонной артерии. Чем шире сонная артерия, тем выше риск инсульта. Ученые добавляют: необходимы дальнейшие исследования.