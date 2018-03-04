Грудное вскармливание надолго снижает риск болезней сердца у женщин

Новое исследование, проведенное в Университете Питтсбурга, показало, что грудное вскармливание уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц прекрасного пола на срок до 15 лет. У женщин с нормальным кровяным давлением во время беременности грудное вскармливание в течение 6 месяцев и более значительно повышало концентрацию "хорошего" холестерина и снижало уровень циркулирующих жиров, передает The Daily Mail.