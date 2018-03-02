пятница, 2 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Блогеры устроили потасовку на показе в Париже

Блогеры устроили потасовку на показе в Париже

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Блогеры устроили беспорядки рядом с местом проведения показа Off-White в Париже, сообщает New York Post.

Толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам организаторов подъехать к входу. Одну из прорывавшихся на показ девушек сбили с ног и чуть не затоптали. Прорвавшиеся в зал ходили по подиуму, задерживая начало показа, пишет Lenta.ru.

На показе Вирджил Абло, креативный директор Off-White, продемонстрировал коллекцию сезона осень-зима 2018-2019, одежду в духе street-style: пышные юбки-пачки в сочетании с кедами, одежду oversize и сумки с ремнями из кожи металлик.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ