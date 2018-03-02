Детские бикини вызвали панику среди покупательниц

Пятидолларовые открытые купальники для девочек от полутора до восьми лет всегда продавались в магазинах Primark. Однако покупательницы возмутились ими только сейчас, назвав купальники бесполезными, поскольку они недостаточно защищают тело от солнца.

«Давайте отложим бикини до времени, когда у девочек вырастет грудь и они будут осознанно выбирать себе одежду. Дайте детям побыть детьми», — призывает благотворительная организация Kidscape. «Мы очень встревожены тем, что магазины делают деньги на продаже “взрослой" одежды, такой как бикини и бюстгальтеры, маленьким детям», — говорит основатель Kidscape Лорен Сигер-Смит, пишет Lenta.ru.