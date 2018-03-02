пятница, 2 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Детские бикини вызвали панику среди покупательниц

Детские бикини вызвали панику среди покупательниц

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Бикини для детей британского производителя детской одежды Primark сочли «бесстыдными», пишет Mirror.

Пятидолларовые открытые купальники для девочек от полутора до восьми лет всегда продавались в магазинах Primark. Однако покупательницы возмутились ими только сейчас, назвав купальники бесполезными, поскольку они недостаточно защищают тело от солнца.

«Давайте отложим бикини до времени, когда у девочек вырастет грудь и они будут осознанно выбирать себе одежду. Дайте детям побыть детьми», — призывает благотворительная организация Kidscape. «Мы очень встревожены тем, что магазины делают деньги на продаже “взрослой" одежды, такой как бикини и бюстгальтеры, маленьким детям», — говорит основатель Kidscape Лорен Сигер-Смит, пишет Lenta.ru.

Primark не согласился с обвинениями и заявил, что модели купальников разработаны в соответствии с рекомендациями Британской Торговой Ассоциации и подходят заявленному возрасту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ