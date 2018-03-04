Ученые рассказали об особенностях женской интимной гигиены

По этой причине эксперты не рекомендуют женщинам сильно усердствовать во время ухода за половыми органами, ведь влагалище – это точная и сбалансированная органическая система, и она наделена способностью к самоочищению. Благодаря преобладающей кислотной среде с уровнем pH, не превышающим 4,4 единицы, оно может активно противостоять различным грибкам и бактериям. При выборе средств для ухода за чистотой интимной области следует отдать предпочтение специализированным, которые бы не нарушали во влагалище кислотно-щелочной баланс.

Медицинский специалист рассказал МедикФоруму, что медицина категорически против спринцевания, считая его бесполезным и даже вредным, поскольку оно вымывает не только нечистоты, с которыми влагалище и без посторонней помощи справится, но и большую часть полезных микроорганизмов, ежедневно «сражающихся» за здоровье женщины.

В то же время ученые подчеркнули важность мытья наружных половых органов, поскольку в изгибах и впадинках вульвы собирается множество неорганических и органических остатков. По словам экспертов, для приведения их в порядок достаточно теплой воды и детского мыла. Не нужно тереть в указанном месте мочалкой до появления раздражения.

К так называемым «бомбочкам» для ванн специалисты советуют присмотреться и взвесить все плюсы и минусы их использования, так как они могут вызвать раздражение кожи. В случае подобных реакций стоит изучить состав средства и, возможно, не применять их никогда.