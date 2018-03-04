Ученые рассказали об особенностях женской интимной гигиены

Группа специалистов рассказала об особенностях женской интимной гигиены, собрав несколько интересных фактов о ней. Ученые подчеркнули, что половые органы являются, прежде всего, идеально сбалансированной системой, не терпящей необдуманного вмешательства со стороны.
По этой причине эксперты не рекомендуют женщинам сильно усердствовать во время ухода за половыми органами, ведь влагалище – это точная и сбалансированная органическая система, и она наделена способностью к самоочищению. Благодаря преобладающей кислотной среде с уровнем pH, не превышающим 4,4 единицы, оно может активно противостоять различным грибкам и бактериям. При выборе средств для ухода за чистотой интимной области следует отдать предпочтение специализированным, которые бы не нарушали во влагалище кислотно-щелочной баланс.
Медицинский специалист рассказал МедикФоруму, что медицина категорически против спринцевания, считая его бесполезным и даже вредным, поскольку оно вымывает не только нечистоты, с которыми влагалище и без посторонней помощи справится, но и большую часть полезных микроорганизмов, ежедневно «сражающихся» за здоровье женщины.
В то же время ученые подчеркнули важность мытья наружных половых органов, поскольку в изгибах и впадинках вульвы собирается множество неорганических и органических остатков. По словам экспертов, для приведения их в порядок достаточно теплой воды и детского мыла. Не нужно тереть в указанном месте мочалкой до появления раздражения.
К так называемым «бомбочкам» для ванн специалисты советуют присмотреться и взвесить все плюсы и минусы их использования, так как они могут вызвать раздражение кожи. В случае подобных реакций стоит изучить состав средства и, возможно, не применять их никогда.
Следующий совет гинекологов, адресованный дамам, – полный и категоричный отказ от ароматизирующих или дезодорирующих средств для половых органов. Это касается также ароматизированных прокладок и тампонов, способных испортить уровень pH влагалища, что спровоцирует развитие инфекций.