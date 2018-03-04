Зачем на самом деле рожают детей?

Поговорим об установках психологических, которые движут людьми, принимающими решение о рождении ребенка в различных ситуациях.
А поскольку за его появление на свет в нашей популяции дано нести ответственность исключительно женщине, проанализируем именно ее мотивацию, пишет Clubber.com.ua.
Из века в век общество переносит социальные установки, мотивирующие продолжать человеческий род. И практически в каждой семье существуют свои психотравмирующие обстоятельства, которым также свойственно переходить из поколения в поколение – от родителей к детям.
Сколько бы ни твердили молодые родители, что своих детей будут воспитывать не так, как воспитывали их, это не уберегает их от тех же самых ошибок, в довесок к которым они склонны совершать и свои собственные.
По каким же причинам детство становится столь травмирующим периодом, из которого человек выносит проблемы в свою последующую жизнь?
Что кроется за желанием родить
Распространенная причина, по которой женщина решается стать матерью – давление социума, особенно ближайшего окружения. Оно заставляет чувствовать себя не совсем полноценной женщиной, если ты не имеешь детей. Под прессом этого давления женщина ощущает себя просто обязанной их иметь, вопрос желания уже становится второстепенным.
Причина вторая, логически вытекающая из выше озвученной – проявление некого стадного чувства. Уже и все подруги вокруг познали радость материнства, пора бы, пора. Появляется даже определенный соревновательный момент, подталкивающий сделать это быстрее.
Третья причина – стремление скорее повзрослеть и окунуться в самостоятельность, живя без родителей. В случае, если будущая мать еще слишком юна, это влечет за собой противоположные последствия – внезапно она обнаруживает себя в еще более глубокой зависимости от окружения и родителей.
Причина номер четыре – желание удержать жениха. Вопреки неоспоримым утверждениям, гласящим, что мужчину невозможно привязать к себе ребенком, некоторые женщины упорны в своих попытках. Беременность в этом случае используется в качестве средства для манипуляции выбранным мужчиной.
Пятой причиной, как ни банально, является страх одиночества. Женщина думает, что родной-то ребенок уж всегда будет с ней, не оставит и не предаст, как мужчины, от которых хорошего ждать не приходится. Неуверенной в себе, не слишком счастливой женщине ребенок нужен для того, чтобы любил, понимал и оставался рядом.
Немного в стороне стоит вполне здоровая, казалось бы, ситуация – двое встретились, решили создать семью по взаимной любви, живут в согласии и, наконец, понимают, что пришло время стать счастливыми родителями.
И все было бы просто прекрасно, если бы не определенное «но». В основе всех этих причин лежат установки на удовлетворение собственных нужд и потребностей.
Если проанализировать их, получатся, что будущими родителями движет желание:
чтобы кто-то любил и был рядом;
самореализоваться (из ребенка пытаются «слепить» подобие себя);
получить удовлетворение от нового статуса родителя в социуме;
иметь обеспеченную старость;
кем-то управлять, подчиняя себе;
продолжить себя (как принято говорить – продлить свой род, оставив на Земле частичку себя).
Это не самые печальные причины, встречаются и намного менее безобидные. Может быть, именно потому, что решение продиктовано извне, в период беременности и родов часто возникают депрессивные состояния. И все это необходимо чем-то компенсировать.
Компенсация
А компенсируется это при появлении ребенка тем, что он переходит в личную собственность родителя.
Ребенок с рождения лишен признания в нем автономно существующей личности, которая принимает самостоятельные решения.
Воспринимаемый родителями как часть их самих, он находится в их полном распоряжении.
Они наделяют себя исключительным правом (из благих намерений, разумеется) вкладывать в него свои мысли, цели и желания.
Движимые такими установками, родители начинают процесс воспитания. Напрямую от них зависит как выживание ребенка, так и адаптация к условиям окружающей среды, что обусловлено природой. И лишь человеческое существо желает подчинить себе свое чадо, сломав волю и навязав ему свои желания как можно раньше, еще в нежном возрасте.
С этой целью используются разного рода ухищрения и манипуляции сознанием маленького, во всем зависящего от родителя, человека. В ход идут приемы, вызывающие у ребенка постоянное чувство вины. Родители любыми путями пытаются переложить ответственность за свое счастье на хрупкие неокрепшие плечи своих детей, а это для них – непосильная ноша.
Детские травмы присутствуют у любого человека. Это легко объяснить тем, что лишь слишком малое количество родителей понимает, что делает, и каким образом наносит психике ребенка вред, имеющий для него непоправимые последствия.
Такие травмы, как правило, передаются от родителей к детям, и далее, по цепочке.
Именно они не дают возможности выросшему ребенку ощутить свои собственные, настоящие потребности и желания, избавившись от навязанных страхов и комплексов.
Истинные мотивы
Настоящая причина появления желания родить своих детей – потребность искренне и бескорыстно заботиться о ком-то.
И вовсе не потому, что надо, чтобы этот кто-то отвечал взаимностью. Не потому, чтобы боитесь одинокой старости. Не для того, чтобы перекроить его по своему усмотрению, создав совершенного по вашим меркам человека.
А лишь потому, что вам крайне необходимо отдавать всю заботу, внимание и любовь этому маленькому человечку. Потому, что вы искренне, не требуя ничего взамен, хотите научить его тому, что умеете сами.
Это стремление заложено глубоко внутри самой природой.
Имея такие потребности, вы уже готовы к тому, чтобы родить ребенка. У вас правильная мотивация.
В отличие от установок, упомянутых ранее, ваше желание иметь ребенка не продиктовано эгоистическими соображениями.
Вы понимаете, что обмен опытом и информацией с ребенком – процесс, который вас взаимно обогатит.
Вы готовы отдавать свои знания и навыки, не требуя от ребенка компенсации, только потому, что ему нужно откуда-то этот опыт взять.
Вам совершенно ясно, что чем большим количеством навыков и знаний вы сможете его обогатить, тем лучше он адаптируется к жизни. А значит, больше возможностей сможет использовать, станет успешнее и счастливее.
Насколько жизнь могла бы измениться, если бы пришло осознание, что ребенок – это не собственность родителей, а отдельная личность.
У него свой жизненный путь. Он должен вырасти и пойти своей дорогой, а задача родителей – помочь ему приспособиться к существующим реалиям, максимально подготовить к жизни в этом мире.
Насколько полно ребенок сможет реализовать способности, заложенные в нем природой, сможет ли он стать счастливым – все это зависит от родителей.
Он должен научиться жить самостоятельно, чтобы легко уйти в свободное плавание. И от того, насколько родители будут уважать в нем полноценную личность, напрямую зависит его будущее благополучие.