Пять тревожных предвестников скорого развода, по мнению свадебных фотографов

Интернет пестрит различными историями о том, как поведение жениха и невесты на свадьбе, а также отдельные инциденты повлияли на дальнейшую судьбу их союза. Но именно у фотографов есть особая возможность наблюдать за парой в фокусе объектива в течение многих часов. Конечно, они не являются специалистами по семейным отношениям. Однако их опыт, позволяющий собрать воедино множество повторяющихся случаев, — небезосновательный и может оказаться весьма полезным.

AdMe.ru синтезировал наиболее часто встречающиеся наблюдения свадебных фотографов и сопоставил их взгляды с мнением психологов. Посмотрите, какие интересные тенденции удалось выявить в итоге. А в конце статьи вас ждет видео, которое наглядно показывает, что понять истинное отношение молодоженов друг к другу действительно можно даже на свадьбе.

1. Нежелание фотографироваться

Зачастую фотографы проводят перед свадьбой встречи с клиентами или даже пробные фотосессии. Это необходимо не только для того, чтобы понять, в каких ракурсах пара смотрится более выигрышно или что она в итоге хочет видеть на снимках. Бывает и такое, что один из партнеров чувствует себя неловко перед камерой и смущается. И это нормально. Предварительные встречи как раз нужны, чтобы прояснить подобные моменты и свести их к минимуму. Однако нередки случаи, когда один из молодоженов совсем не настроен идти на компромисс ради своей второй половины и закатывает истерики уже на самой свадьбе, наотрез отказываясь участвовать в съемке. При этом со стороны таких персонажей нередко сыпятся серьезные угрозы и в адрес фотографов. Последние замечают, что браки таких людей чаще всего длятся лишь несколько месяцев.

Психологи сходятся во мнении, что умение идти на компромиссы — залог долгосрочных отношений. Вот почему готовность обсуждать проблему и находить баланс способна предотвратить распад пары.

2. Саркастические шутки

Многие фотографы стараются избегать постановочных фото, в которых жених или невеста предстают в некрасивом свете. Например, один тянет другого за волосы или угрожает расправой с помощью кухонной утвари или подручных средств. Да, возможно, в семейной жизни будет и такое. Но все-таки свадьба — это праздник, где хочется запечатлеть счастливые моменты, чтобы потом пересматривать снимки и получать от них позитивные эмоции. Для фотографов пары, непременно настаивающие на такого рода съемке, попадают в список потенциально распавшихся. Особое место занимает момент разрезания торта. Кто-то из пары намеренно, несмотря на предупредительные просьбы, размазывает торт по лицу своей супруги или супруга, а другой при этом еще старается и отомстить. Подобные ситуации фотографы также считают тревожными звоночками.

Совокупность таких факторов, как критика, презрение, обидчивость и оппозиция, в отношениях психологи открыто называют «рецептом для развода».

3. Мизерное количество совместных фото жениха и невесты