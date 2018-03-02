Пять неожиданных причин, почему мужчины уходят от женщин, которых любят

1. Ему тяжело эмоционально сблизиться.

Хотя женщины в целом считают, что мужское поведение не продиктовано эмоциями, на самом деле все как раз наоборот. Мужчинам нужна эмоциональная связь, чтобы он хотел остаться в отношениях. Женщины зачастую чувствуют потребность рассказать ему все, что они чувствуют, здесь и сейчас, так что он уже истощен и не хочет делиться чем-то своим, пишет Soulpost.ru.

Если мужчина чувствует, что женщина осудит его за то, что он откроется ей, он может вовсе закрыться и держать свои эмоции в себе. А когда мужчина начинает чувствовать себя одиноко в отношениях, он перестает любить и ищет того, кто может удовлетворить его эмоциональные потребности.

2. Он чувствует себя твоим рабочим проектом.

Женщины склонны пытаться «исправить» мужчину. Как только она чувствует, что не получает то, что заслуживает от своего мужчины, она начинает требовать, чтобы он изменился. Но вместо того, чтобы спокойно и доступно объяснить свои потребности, она может просто «пилить» его. Со временем это давление измениться и становится мотиватором для мужчины, чтобы уйти из отношений. Он воспринимает это так, словно не может сделать тебя счастливой, так что ему и нет смысла быть с тобой. А еще он считает неуважением то, что ты пытаешься его переделать.

3. Он боится потерять свою свободу.

Если мужчина чувствует себя в ловушке в отношениях из-за того, что женщина всегда хочет знать, где он, что делает, куда идет, это порождает страх потерять свободу. Он вовсе не боится серьезных отношений, он боится твоего контролирующего поведения. Если ты даешь ему пространство, он скорее всего поймет, что хочет быть с тобой, и у него не возникнет мысли, что ты ограничиваешь его свободу.

4. Ты обманываешь его или изменяешь ему.

Мужчины намного проще и быстрее решают бросить женщину, если узнают, что она изменяет и обманывает его. В здоровых отношениях очень важна преданность и доверие.

5. Сексуальное неудовлетворение.