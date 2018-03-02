Десять вопросов, которыми женщины пугают мужчин, и как на них отвечать

1. «Я в этом выгляжу толстой?»

Первой мужской мыслью может быть: «Она что, не может посмотреть на себя в зеркало?» Когда женщина задает такой вопрос, ей нравится наряд, но она переживает, что он может подчеркнуть не те части тела. Во-первых, «да» — очевидно неправильный ответ. «Нет», «Нет, конечно» или вариация на тему — вполне хорошо. Если наряд ей правда не идет, скажи, что она прекрасно выглядит, но ты не думаешь, что этот стиль ей подойдет лучше, чем какой-то другой. Еще лучше назвать тот наряд, который ты знаешь, что ей нравится, так что она отметит твою внимательность и забудет про первый вопрос, пишет Soulpost.ru.

2. «Ты считаешь ее красивее меня?»

Ответ очевиден — «нет». Если она поймала твой взгляд на другой женщине, не переживай. Исправь ситуацию, сказав ей, что ты просто подумал, как тебе повезло найти такую красивую женщину как она, и что ты просто заметил, что другие не сравнятся с тобой. Мы знаем, что это бред, но оценим твои усилия.

3. «Я такая же как моя мама?»

Это вопрос с подвохом. Все зависит от того, почему она это спрашивает, нравится ли ей, как себя ведет или как выглядит ее мама. Если нет, то и ответ «нет». Если она очень любит свою маму и хочет быть похожей на нее, скажи «да». Хорошо подумай перед ответом, но недолго.

4. «О чем ты думаешь?»

Если только ты не думаешь о чем-то ужасном про нее (да и почему бы вдруг?), просто будь честным. Если ей не понравится ответ, она просто перестанет спрашивать.

5. «Что тебе не нравится во мне?»

Это ловушка. Обычно этот вопрос возникает перед или во время ссоры. Воздержись от перечисления всего списка ее недостатков, потому что это ничем хорошим не закончится. Наш совет: не уходи от ответа или сделай ей комплимент. Можно сказать что-то вроде: «Для меня ты идеальна, мне нравится все в тебе».

6. «Как я выгляжу?»

Это не так страшно. Просто убедись, что ты посмотрел на нее, прежде чем ответить. Даже простого «Прекрасно!», брошенного через плечо, пока ты смотришь футбол, не достаточно. Потрать 10 секунд на то, чтобы обернуться, посмотреть на нее и сказать, что она шикарно выглядит. Еще лучше использовать для этого больше, чем одно слово.

7. «Ты заметил что-то новое?»

Добро пожаловать в режим паники. Да, она видит, как ты пытаешься угадать, что же изменилось. Ей нравится наблюдать за этим, но она все же ждет, что ты заметишь. Прости, но здесь есть только один правильный ответ. Найти что-то новое и ответить правильно.

8. «Ты меня слушаешь?»

Есть только два правильных ответа на это: 1. Сказать «да» и подтвердить это, повторив ее последние несколько предложений. 2. Сказать «нет», но объяснить, почему ты ее не слушал. Но чаще это должен быть первый вариант.

9. «Тебе понравились мои друзья/семья?»

Мы все представляем, что наша половинка будет любить наших друзей и родных. Конечно, иногда мы сами их терпеть не можем. Но лучше быть честным, но не грубым. «Нет» — неприемлемый ответ. Но можно сказать, что они тебе нравятся, но у вас очевидно мало общего. Она поймет, но оценит твою тактичность.

10. «Что дальше?»