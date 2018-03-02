Беременным разрешили фитнес, горячую ванну и сауну

Поэтому беременным не рекомендуют лежать в горячей ванне или посещать бани и сауны, а также на всякий случай ограничивать свою физическую активность. Исследователи из Сиднейского университета (Австралия), статья которых опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine, решили проверить, действительно ли существуют риски для плода, если будущая мама будет нежиться в ванне, париться в сауне, или, к примеру, заниматься фитнесом в спортзале или аквааэробикой в бассейне, и пришли к выводу, что врачи перестраховываются, пишет Deti.mail.ru.

Ученые проанализировали 12 исследований по этой теме, в которых принимали участие 347 женщин на разных стадиях беременности. В итоге оказалось, что ни во время физических упражнений, ни во время пребывания в ванне или сауне внутренняя температура тела беременных не превышает опасный порог в 39°С, а значит плод не страдает от недостатка кислорода и питательных веществ.

В результате авторы исследования пришли к выводу, что для беременных на любом сроке совершенно безопасно:

— заниматься фитнесом в спортзале или дома в течение 35 минут при температуре воздуха 25 градусов по Цельсию и относительной влажности 45%;

— в течение 45 минут заниматься аквааэробикой в бассейне, температура воды в котором не превышает 33,4 градуса по Цельсию;