Легкий рецепт торта "Сметанник" на сковороде

Замесить тесто, с каждой половины сделать «колбаску» и разрезать на 6 одинаковых частей. Скатать в 12 шариков, каждый потом раскатать, чтобы получилось 12 коржей. Выложить в сухую, разогретую сковороду диаметром 22 см., излишки срезать. Жарить с каждой стороны по 2-3 минуты до румяного состояния. Со срезанных излишков сделать еще два коржа для посыпки, пожарить их. Взбить миксером сметану и сахар. Собрать торт в последовательности: светлый корж-крем-темный корж-крем. Размельчить в крошку коржи для посыпки и украсить ею торт. Положить торт в холодильник для пропитки.