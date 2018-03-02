суббота, 3 марта 2018 г.
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Легкий рецепт торта "Сметанник" на сковороде

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Сметанник - любимый многими торт. Мы же предлагаем вам легкий рецепт этого лакомства, которое, как оказалось, можно приготовить на сковороде.

Ингредиенты

Для коржей: Мука 550 г

Сметана (25%) 300 г

Сахар 300 г

Разрыхлитель 1,5 ч.л.

Какао 1 ст.л.

Для крема:

Сметана 600 г

Сахар 180 г

Для украшения:

Крошка из коржей

Рецепт сметанника на сковороде

Приготовление

Соединить сметану и сахар, перемешать и разделить на две части. Добавить в первую сметанную часть какао. Смешать муку, разрыхлитель, всыпать равномерно в каждую из сметанных половин, пишет Ivona.bigmir.net.

Замесить тесто, с каждой половины сделать «колбаску» и разрезать на 6 одинаковых частей. Скатать в 12 шариков, каждый потом раскатать, чтобы получилось 12 коржей. Выложить в сухую, разогретую сковороду диаметром 22 см., излишки срезать. Жарить с каждой стороны по 2-3 минуты до румяного состояния. Со срезанных излишков сделать еще два коржа для посыпки, пожарить их. Взбить миксером сметану и сахар. Собрать торт в последовательности: светлый корж-крем-темный корж-крем. Размельчить в крошку коржи для посыпки и украсить ею торт. Положить торт в холодильник для пропитки.

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