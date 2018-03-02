Как скрыть недостатки внешности с помощью правильной прически

Так, исправить острый нос или слишком широкие скулы можно с помощью пластического хирурга. Но, как мы уже говорили, для этого потребуется много сил, времени, денег и решимости. Гораздо проще визуально исправить этот недостаток с помощью стрижки. К тому же именно такой метод поможет тебе достичь важного — принять себя такой, какая ты есть, пишет Lady.tochka.net.

В этом материале мы поделимся с тобой основными хитростями, которые помогут скрыть недостатки с помощью прически. Но помни, ты всегда красивая, а идеала красоты не существует.

Как выбрать стрижку?

Так, все мы знаем, что есть общие правила выбора прически. Стрижки для овального, круглого лица и так далее. Этой теме мы даже посвятили подборку материалов, которые помогут тебе выбрать стрижку по своей форме лица.

Не сложно догадаться, что подобрать подходящую прическу под форму лица — это первый шаг. Когда ты подобрала себе стильное каре или удлиненную стрижку-каскад, стоит определиться с тем, какие недостатки ты в себе придумала и хочешь спрятать.

Как скрывать недостатки?

Для начала определяемся с теми недостатками, которые бы ты хотела скрыть. А потом смотрим на нашу шпаргалку и идем с ней к мастеру.

Исправляем нос

Кривой или слишком большой нос можно скрыть с помощью челки — пышная длинная челка отлично скроет недостатки носа. Только не делай ее ровной, как под линейку. Также можно сделать хаотичную стрижку средней длины. Например, стрижку каскад.

Торчащие уши

Здесь все просто. Если ты считаешь, что быть милым эльфом плохо, то сделай пышную и объемную прическу, которая будет закрывать уши.

Высокий лоб

Высокий или маленький лоб скроет правильная хаотичная челка. Вообще, челка всему голова и способна спрятать многое в нашей внешности. И само лицо тоже.

Низкий лоб

Если высокий лоб мы исправляем с помощью челки, то низкий увеличиваем с помощью зачесанных назад волос. То есть, челку и волосы с лица мы убираем.

Kороткая шея

Исправить визуально проблему с короткой шеей поможет короткая стрижка и волосы назад. Сделай стильную стрижку каре и укладывай ее назад. Будет выглядеть очень стильно и визуально исправит твою шею.

Глаза