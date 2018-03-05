Неврологи рассказали, почему беременным так важно питаться правильно

Сотрудники Университетского госпиталя Йены доказали: рацион беременной женщины сильно влияет на развитие и последующее старение мозга ее ребенка. Как передает "VladTime", было проведено исследование с участием 118 человек, родившихся в голодные 1944-1945 годы.
Во-первых, эксперты выявили связь между темпами старения, разрушения мозга человека и возрастом его матери в момент родов. Во-вторых, на скорость дегенерации мозга влияли злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые недуги. В-третьих, головной мозг человека начинал быстрее стареть при определенном питании матери во время беременности, Meddaily.ru.
Так, если на стадии внутриутробного развития ребенка его мать голодала или ела нездоровую пищу, мозг ребенка постареет намного раньше обычного. Более того, в будущем люди, чьи матери голодали во время беременности, чаще имеют проблемы с когнитивным снижением способностей. Правда, ученые оговариваются: важен также образ жизни, который ведет сам человек.