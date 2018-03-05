Неврологи рассказали, почему беременным так важно питаться правильно

Во-первых, эксперты выявили связь между темпами старения, разрушения мозга человека и возрастом его матери в момент родов. Во-вторых, на скорость дегенерации мозга влияли злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые недуги. В-третьих, головной мозг человека начинал быстрее стареть при определенном питании матери во время беременности, Meddaily.ru .

Так, если на стадии внутриутробного развития ребенка его мать голодала или ела нездоровую пищу, мозг ребенка постареет намного раньше обычного. Более того, в будущем люди, чьи матери голодали во время беременности, чаще имеют проблемы с когнитивным снижением способностей. Правда, ученые оговариваются: важен также образ жизни, который ведет сам человек.