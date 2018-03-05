Селфи подталкивают людей к пластическим операциям

Исследователи создали математическую модель для оценки того, насколько сильно фронтальная камера искажает черты лица. Специалисты проанализировали фото представителей разных этнических групп. Фотографии, сделанные на разном расстоянии от камеры, сопоставляли со средней шириной носа и головы, пишет Meddaily.ru .

Исследование показало: на селфи с расстоянием около 30 сантиметров от камеры нос у мужчин был на 30% больше, а у женщин - на 29% больше, чем при стандартной портретной съемке с расстояния примерно 1,5 метра. Кстати, по данным другого исследования, у каждого третьего пластического хирурга стало больше запросов на операции благодаря соцсетям.