Эксперты рассказали, на что способны пищевые добавки с коллагеном

Коллаген сегодня могут добавить в любимые смузи или кофе, но обладают ли данные напитки хоть каким-то эффектом в плане омоложения? Коллаген необходим нашему организму для укрепления костей и повышения эластичности кожи, с его помощью мы заменяем мертвые клетки кожи, что позволяет нам выглядеть свежими. Однако по мере старения запасы этого живительного белка сокращаются, и многие люди начинают искать альтернативные источники коллагена. Так, инъекции коллагена стали популярными противовозрастными процедурами в течение десятков лет, но теперь многие компании продвигают на рынок этот белок в других формах вроде экстрактов, порошков, таблеток, сывороток и вот теперь смузи, пишет Medikforum.ru.

«По-настоящему эффективные пищевые добавки должны стимулировать ваше собственное производство коллагена, - говорит опытный дерматолог из Лондона доктор Стефани Уильямс. - Дело в том, что натуральный коллаген является слишком крупной молекулой для того, чтобы добраться до вашей кожи после попадания в желудок. В результате процессов пищеварения коллаген распадается на крошечные части. Добавки с коллагеном содержат небольшие фрагменты - пептиды и аминокислоты, которые легко абсорбируются в тонком кишечнике и распространяются по всему организму через кровоток, где они сохраняются на срок до 14 дней. Обратить процесс старения вспять невозможно, однако есть ряд исследований, которые показывают, что пищевые добавки с коллагеном производят определённое воздействие.