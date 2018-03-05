Визуальный обман и единомышленники: как похудеть без диет

МедикФорум собрал несколько простых правил, которые помогут победить лишний вес.

1.Очень важно найти единомышленника, с которым можно устраивать небольшие пробежки, делиться опытом и морально поддерживать друг друга. Это общение является стимулом и препятствует лени и срывам.

2.Визуальный обман привычек – также отличный способ убрать лишний вес. Например, с привычкой доедать все до последней крошки можно бороться при помощи маленького блюдца, заменив им обычные тарелки. Так порция будет меньше, и у вас не получится съесть больше нужного.

3.Занятия спортом важны для организма в любом случае, но при желании похудеть – они просто необходимы. Упор следует сделать на наращивание мышечной массы, занимаясь регулярно отжиманием, аэробикой, выполняя упражнения с гантелями. Также можно употреблять больше белковых продуктов. При этом мышечная масса будет вытеснять жировую ткань.

4.Употребление большого количества жидкости также способствует похудению. Это связано с тем, что вода ускоряет обменные процессы все шлаки и токсины быстрее покидают организм.