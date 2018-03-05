понедельник, 5 марта 2018 г.
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  • Как и зачем Валентина Петренко делает свою знаменитую ужасную прическу?

Как и зачем Валентина Петренко делает свою знаменитую ужасную прическу?

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Валентина Петренко

ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik

Этот вопрос интересует многих, но никто никогда не может дать точного ответа. Итак, мы попытались разобраться, как и зачем депутат Госдумы Валентина Петренко делает эту странную ужасную прическу.

Подобная высокая прическа — это часть стереотипа о внешности женщины-политика, появившегося в 80-е годы. Скорее всего, такой необычный выбор прически у Петренко уходит корнями в те годы, пишет Gubdaily.ru.

Валентина Петренко

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

В юности Валентины Петренко в моде у тогдашних девушек был «перманент», или химическая завивка — способ создать искусственно кудрявые волосы. Возможно, сенатор Петренко в юности пала жертвой ошибки в дозировке соответствующих реагентов для химической завивки.

В своих интервью госпожа Петренко не любит делиться ни названием, ни секретами создания экстравагантного образа. Вот что она рассказала в одном и, пожалуй, единственном интервью на эту тему:

«Я так устала отвечать на эти вопросы. Кто ближе подойдет, посмотрит. У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, все!»

Валентина Петренко

ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Несмотря на недостаток информации, стилисты все же считают, что Петренко усердно делает укладку. Такой прически можно добиться с помощью химзавивки, начёсыванию прядей у корней с сильной фиксацией лаком и подкалыванием шпильками для моделирования формы. Некоторые считают, что под волосы Петренко подкладывает шиньон, а затем начесывает свою шевелюру.

Валентина Петренко

ФОТО: Michael Klimentyev/Sputnik

Некоторые уверены, что Петренко носит парик. Такую прическу ежедневно так ровно и красиво сделать просто невозможно.

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